« L'introduction de l'E2 dans la flotte de Porter nous donne la possibilité de servir des clients partout en Amérique du Nord », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter. « L'utilisation de la technologie de Viasat nous permet de créer une expérience numérique distincte pour les passagers pendant les trajets plus longs qui s'appuie sur notre approche primée en matière d'accueil. »

Don Buchman, vice-président et directeur général de Viasat, Aviation commerciale, a déclaré : « Dès nos premières conversations avec l'équipe de Porter Airlines, il était clair que la compagnie aérienne accordait une grande importance à l'amélioration de l'expérience. Notre système de CEV éprouvé tient cette promesse, ce qui permet à leurs passagers de bénéficier des vitesses, de la capacité et de la couverture offertes par notre satellite ViaSat-2 aujourd'hui, ainsi que par notre constellation de satellites de prochaine génération, ViaSat-3, à l'avenir. »

Pour de plus amples renseignements au sujet de Porter Airlines, consultez le site : www.flyporter.com. Vous trouverez plus de précisions sur les solutions d'aviation commerciale de Viasat ici .

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez http://www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de Viasat

Viasat est une entreprise de communication mondiale qui croit que tout le monde et tout dans le monde peuvent être connectés. Depuis 35 ans, Viasat a contribué à façonner la manière dont les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les forces armées du monde entier communiquent. Aujourd'hui, l'entreprise développe le meilleur réseau de communication mondial pour assurer des connexions de haute qualité, sécurisées, abordables et rapides, afin d'améliorer la vie des gens, où qu'ils soient - sur terre, dans les airs ou en mer. Pour en savoir plus sur Viasat, allez sur le site : www.viasat.com, consultez le blogue d'entreprise de Viasat ou suivez l'entreprise dans les médias sociaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube.

Déclarations prescriptives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives qui sont assujetties aux règles d'exonération créées par la Securities Act de 1933 et la Securities Exchange Act de 1934 (États-Unis). Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations relatives à la relation entre Viasat et Porter Airlines ; l'introduction du service CEV de Viasat sur les avions Embraer E195-E2 de Porter Airlines ; l'expérience Internet améliorée à laquelle les passagers et l'équipage peuvent s'attendre comme à domicile ; le projet de Porter Airlines de mettre le service à la disposition de tous les passagers ; la disponibilité, les capacités et le rendement de l'équipement Internet en vol de Viasat ; le calendrier de connexion de la flotte de Porter et le nombre d'avions à connecter, ainsi que les satellites utilisés pour fournir le service, y compris la vitesse, la capacité et la couverture futures de la constellation de satellites ViaSat-3. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels pourraient différer sensiblement et défavorablement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Plusieurs facteurs sont susceptibles de faire varier les résultats réels, notamment : les risques associés à la construction, au lancement et à l'exploitation du ou des satellites utilisé(s) pour fournir ces services, y compris l'effet de toute anomalie, défaillance opérationnelle ou dégradation des performances du satellite ; les problèmes contractuels ; les défauts des produits ; les problèmes ou retards de fabrication ; les questions réglementaires ; les technologies qui ne sont pas développées dans les délais prévus, ou qui ne fonctionnent pas selon les attentes ; et d'autres facteurs affectant le secteur de l'aviation en général. En outre, veuillez vous reporter aux facteurs de risque contenus dans les documents de la SEC concernant Viasat accessibles sur www.sec.gov, dont le plus récent rapport annuel de Viasat sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Viasat ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit.

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Relations avec les médias: Porter Airlines: [email protected]; Viasat, Inc.: Scott Goryl, External Communications, Global Enterprise & Mobility, +1 760-893-2796, [email protected]; Paul Froelich/Peter Lopez, Investor Relations, +1 (760) 476-2633, [email protected]

