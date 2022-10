TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Le dimanche 23 octobre marquait les 16 ans de Porter. Depuis ce temps, Porter ne cesse de redéfinir l'expérience de vol des voyageurs.

Depuis 2006, Porter se consacre à la rapidité, à la commodité et à la qualité de son service, notamment en offrant gratuitement à chaque passager du vin et de la bière. Avec son siège social situé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto au cœur du centre-ville de Toronto, le réseau régional de Porter comprend des destinations dans l'est du Canada et aux États-Unis.

Le dimanche 23 octobre marquait les 16 ans de Porter. Depuis ce temps, Porter ne cesse de redéfinir l’expérience de vol des voyageurs. (Groupe CNW/Porter Airlines)

En 2021, Porter a annoncé son intention d'élargir son service primé avec une flotte d'aéronefs Embraer E195-E2. Les appareils seront initialement exploités à partir de l'aéroport international Pearson de Toronto et de nouvelles destinations s'ajouteront partout en Amérique du Nord, y compris la côte ouest, le sud des États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. L'aéronef servira également à améliorer le service à Halifax, Montréal et Ottawa au cours des prochaines années. Nous commencerons à recevoir les livraisons pour un maximum de 100 aéronefs E195-E2 d'ici la fin de l'année 2022.

« Porter a connu une année mouvementée, a déclaré Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied dans le cadre de la restructuration des opérations alors que les voyages ont repris cette année. Par ailleurs, nous nous préparons pour la mise en service des aéronefs Embraer E195-E2 et avons déjà accueilli près de 1 000 nouveaux membres au sein de notre réseau dans le cadre du processus. Nous savons que nos voyageurs attendent avec impatience le lancement de notre nouvel aéronef et nous avons hâte de fournir plus de détails, y compris les nouvelles destinations, bientôt. Il s'agira d'une année marquante au cours de laquelle nous élargirons notre vision du transport aérien en Amérique du Nord. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les plans de croissance de Porter Airlines sur le site Web .

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter Airlines est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails des plans de service de Porter en Amérique du Nord sont disponibles en ligne.

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : [email protected]