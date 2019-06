Porter Airlines arrive à Muskoka avec le vol inaugural de son service estival

« Porter a suscité un vif intérêt pour ses vols saisonniers à destination de Muskoka depuis l'annonce de notre service au printemps », a déclaré Robert Deluce, président exécutif de Porter Airlines. « Les voyageurs apprécient le côté pratique et nous nous efforçons de rendre Muskoka plus accessible, que vous preniez un vol court à partir de Toronto où un vol de correspondance de l'une de nos autres destinations. »

Avec l'introduction des vols saisonniers de Porter à Muskoka, les gens qui souhaitent se détendre dans un cadre sauvage et paisible peuvent le faire en prenant un vol d'environ 20 minutes. Offert deux fois par semaine, les jeudis et les lundis, le service se poursuit jusqu'au 3 septembre.

« Ce nouveau service estival entre Toronto et Muskoka donne aux visiteurs un accès facile à certains des plus incroyables trésors naturels et culturels que l'Ontario peut offrir », a indiqué Lisa MacLeod, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. « C'est le genre d'initiative qui contribue réellement à la croissance de l'économie de l'Ontario et de notre secteur du tourisme. »

Située parmi des eaux cristallines et entourée de rivages pittoresques et de vastes forêts, Muskoka est un des lieux de villégiature les plus prisés de l'Ontario. En plus des magnifiques panoramas, les visiteurs peuvent découvrir les communautés patrimoniales et les villes dynamiques de la région, qui proposent d'excellents magasins, des divertissements uniques, des événements et une foule d'activités de loisirs. Le charme et la beauté de Muskoka offrent une expérience sans pareil aux familles, aux groupes et aux couples désireux de créer des souvenirs durables.

« Le district et le conseil d'administration de l'aéroport de Muskoka se réjouissent de l'arrivée du service régulier de Porter, qui facilitera l'accès des visiteurs et des résidents à Muskoka et au-delà cet été », a déclaré le président du District de Muskoka, John Klinck. « Nous avons hâte de collaborer avec nos partenaires chez Porter et RTO 12 pour que ce service soit une expérience aussi inoubliable que Muskoka. »



Explorers' Edge, l'organisme de tourisme régional, a également lancé son service de navette d'autobus saisonnier, qui assure le transport des passagers de Porter de l'aéroport de Muskoka vers les lieux d'hébergement dans la région. L'organisme offre également un incitatif de 100 $ en bons de voyage aux personnes qui réservent un forfait vol et hébergement.

« Explorers' Edge est ravi de s'associer à Porter Airlines pour introduire un service saisonnier à l'aéroport de Muskoka », a déclaré James Murphy, directeur général de l'organisme de tourisme régional. « Muskoka et le parc Algonquin sont parmi les destinations de vacances les plus populaires du pays et ce service permettra aux touristes canadiens et internationaux d'avoir beaucoup plus facilement accès à des vacances spectaculaires dans cette région. Nous sommes heureux d'accueillir le monde par le biais du vaste réseau de Porter. »

Vous pouvez maintenant réserver des vols sur le site Web de Porter et par le biais des agences de voyages. Pour connaître l'horaire complet et les modalités de réservation, allez à www.flyporter.com .

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Muskoka (en Ontario), de Myrtle Beach (en Caroline du Sud), et d'Orlando-Melbourne (en Floride).

Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à www.porterescapes.com, ou composez le (855) 372-1100 pour plus de précisions. Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos d'Explorers' Edge / OTR12

OTR12 est un des 13 organismes touristiques régionaux financés par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. Mandatée pour appuyer l'industrie du tourisme régional dans le parc Algonquin, Almaguin Highlands, Loring-Restoule, Muskoka et Parry Sound, en Ontario, l'agence a été établie en 2011 et elle est supervisée par un conseil d'administration bénévole composé de propriétaires d'entreprises touristiques. OTR12 est également reconnu pour son identité de marque axée sur le consommateur, Explorers' Edge.

OTR12 a récemment amorcé sa Stratégie quinquennale pour le tourisme en région, qui vise à accroître le nombre de visiteurs internationaux et les sommes qu'ils dépensent.

Pour plus de précisions, allez sur les sites otr12.ca ou explorersedge.ca (auditoires canadiens), ou www.thegreatcanadianwilderness.com (auditoires internationaux).

