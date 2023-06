TORONTO, le 20 juin 2023 /CNW/ - Porter Airlines ajoute Winnipeg à son réseau en croissance en assurant la liaison entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Richardson de Winnipeg (YWG). Deux vols quotidiens aller-retour seront assurés entre les capitales provinciales dès le 7 septembre.

La nouvelle liaison entre Winnipeg et l'aéroport Pearson de Toronto sera assurée par un aéronef de pointe Embraer E195-E2 comptant 132 places. Elle permet également aux voyageurs de visiter l'Est du Canada en prenant un vol de correspondance depuis l'aéroport Pearson de Toronto, notamment vers Ottawa, Montréal et Halifax.

Les tarifs de lancement pour un vol aller-retour sont de 177 $, et l'horaire des vols sera le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Aéroport Pearson de Toronto

(YYZ) vers l'aéroport de

Winnipeg (YWG) 10 h 05 11 h 41 15 h 50 17 h 26 Aéroport de Winnipeg (YWG)

vers l'aéroport Pearson de

Toronto (YYZ) 12 h 30 15 h 55 18 h 20 21 h 45

Toutes les heures sont locales.

« Les Winnipegois pourront profiter de l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter, une option qui n'existait pas encore à Winnipeg, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Porter a reçu le prix du meilleur service en cabine en Amérique du Nord, et nous offrons ce service primé à tous les passagers à des tarifs très concurrentiels. »

Tous les vols de Porter comprennent les services gratuits suivants : de la bière et du vin servis dans des verres, une sélection de collations de qualité supérieure et une connexion Wi-Fi rapide pour une diffusion des divertissements en continu. De plus, tous les passagers profitent du fait qu'il n'y a pas de rangée de sièges centrale. Le tarif tout compris PorterRéserve inclut notamment des repas frais et sains, la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais, l'enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes et deux bagages enregistrés. Pour les voyageurs qui préfèrent choisir des options qui correspondent à leurs besoins, le tarif PorterClassique propose les avantages susmentionnés à la carte.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Porter Airlines à l'aéroport international Richardson de Winnipeg », a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. « Porter est réputée pour offrir une expérience unique et de grande qualité, et leur expansion vers l'ouest offre aux voyageurs de notre région une autre option ainsi qu'un plus grand nombre de choix. Nous sommes ravis d'aider Porter à grandir et nous avons hâte de collaborer à l'expansion de leur réseau à partir de YWG. »

L'aéronef Embraer E195-E2 consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de sa catégorie, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site Web de Porter et auprès des agents de voyage. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

