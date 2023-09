TORONTO, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Porter Airlines étend aujourd'hui son réseau d'un océan à l'autre avec l'inauguration d'un vol vers Victoria, en Colombie-Britannique. Les vols quotidiens de l'aéroport Pearson de Toronto sont le plus récent ajout à notre réseau croissant de vols inaugurés cette année avec le nouvel aéronef Embraer E195-E2.

Porter Airlines ajoute une liaison entre Victoria et l’aéroport Pearson de Toronto (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

L'avion de 132 places est doté d'une configuration deux par deux, c'est-à-dire sans sièges du milieu, pour offrir plus d'espace individuel à tous les passagers. Une connexion Wi-Fi gratuite et rapide est également disponible afin de profiter des services de divertissement sur divers appareils. Une bibliothèque de films et de séries télévisées propose d'autres options de divertissement en vol.

Le service distinct de Porter comprend de la bière et du vin gratuits servis dans des verres, ainsi qu'une sélection de collations de qualité supérieure pour tous les voyageurs. Des repas frais et sains, des collations supplémentaires et des cocktails prémélangés sont également offerts.

« L'aéroport de Victoria fait partie de nos nouveaux marchés les plus populaires, explique Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Nous assurons maintenant la liaison entre les plus grandes villes de l'Ouest du Canada et Victoria jusqu'à St. John's dans l'est, y compris de nombreuses villes entre les deux. Nous avons l'intention de desservir de nombreuses autres destinations partout en Amérique du Nord avec les avions qui s'ajouteront à notre flotte en 2024. »

L'Embraer E195-E2 consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de sa catégorie, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux. La durabilité est au cœur de notre offre alimentaire, qui prévoit réduire puis éliminer toute forme de plastique à usage unique à bord en offrant des tasses et couverts biodégradables ainsi que des emballages écologiques.

Voici l'horaire prévu des vols entre Toronto-Pearson et Victoria :

Itinéraire Départ Arrivée Toronto-Pearson (YYZ) à Victoria (YYJ) 10 h 55 13 h 04 Victoria (YYJ) à Toronto-Pearson (YVR) 14 h 21 h 31

Des vols de correspondance vers Ottawa, Montréal, Halifax et St. John's sont également offerts.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Porter et un nouveau service Victoria-Toronto, a mentionné Elizabeth M. Brown, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire de Victoria. « C'est toujours un plaisir d'accueillir une nouvelle compagnie aérienne. Le service exceptionnel de Porter représente un atout pour le marché de Victoria et témoigne d'une croissance économique et d'un partenariat continus pour notre région. Nous sommes impatients de collaborer avec Porter pour assurer la réussite de la liaison. »

Il est maintenant possible de réserver des vols et des forfaits vacances Évasions Porter sur le site www.flyporter.com et auprès des agents de voyage.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de l'Autorité aéroportuaire de Victoria

L'Autorité aéroportuaire de Victoria est une organisation à but non lucratif qui gère le fonctionnement sécuritaire de l'aéroport international de Victoria au nom des collectivités avoisinantes depuis le 1er avril 1997.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Porter Airlines, [email protected] ; Autorité aéroportuaire de Victoria, Rod Hunchak, directeur, Développement des affaires et relations communautaires, 250 953-7514