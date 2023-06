TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le plus récent trajet de Porter Airlines avec son aéronef Embraer E195-E2 relie l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de St. John's (YYT).

Le service sera offert à compter du 7 septembre 2023 avec un vol aller-retour quotidien sans escale. L'itinéraire reliera également le réseau de la côte est de Porter à ses nouvelles destinations de la côte ouest par l'intermédiaire de Toronto Pearson, y compris Vancouver, Edmonton, Calgary et Winnipeg.

Tarifs de lancement à partir de 396 $. L'horaire de vol initial est le suivant :





Itinéraire Départ Arrivée Toronto-Pearson (YYZ) à St. John's (YYT) 20 h 15 0 h 45 St. John's (YYT) à Toronto-Pearson (YYZ) 8 h 10 h

Toutes les heures sont locales.



« St. John's est depuis de nombreuses années une destination importante dans notre réseau de l'est du Canada. Avec l'intégration de l'E195 à notre flotte et le service sans escale de St. John's à l'aéroport Pearson de Toronto, Porter relie maintenant St. John's d'un océan à l'autre, souligne Kevin Jackson, vice-président directeur et chef des affaires commerciales. St. John's sait que Porter offre un niveau de service à bord qui n'est égalé par aucun autre transporteur, et nous sommes heureux d'offrir notre classe économique optimisée à Toronto-Pearson et dans l'Ouest canadien. »

L'expérience haut de gamme de Porter comprend de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres et des collations de qualité supérieure. Une connexion Wi-Fi gratuite et rapide est également disponible dans l'aéronef E195-E2 pour tous les passagers. Des repas frais, des collations supplémentaires et des cocktails prémélangés sont également offerts. Ces avantages font partie des tarifs tout compris de PorterRéserve et sont offerts à la carte avec PorterClassique.

« Nous sommes ravis de l'expansion de Porter de St. John's à Toronto-Pearson que permet le nouvel avion Embraer grâce à la capacité actuelle de Porter à YYT, déclare Dennis Hogan, président et chef de la direction de l'aéroport international de St. John's. Ce nouvel itinéraire témoigne de la confiance de Porter envers le marché de St. John's, et nous sommes impatients de poursuivre notre précieux partenariat. »

St. John's fait partie du réseau de Porter depuis 2009 et exploite l'aéronef De Havilland Dash 8-400. Les itinéraires existants continueront d'offrir un accès facile à Halifax, Ottawa, Montréal et l'aéroport Billy Bishop de Toronto, entre autres. Ce dernier ajout offre non seulement un itinéraire sans escale entre Toronto et St. John's, mais aussi la possibilité pour les voyageurs d'utiliser les deux aéroports de Toronto lorsqu'ils voyagent avec Porter entre ces deux destinations.

Le modèle E195-E2 de 132 places est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché, avec la plus faible consommation de carburant, et l'avion à réaction monocouloir le plus silencieux de nos jours.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site Web de Porter et auprès des agents de voyage. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada.

