Le nombre de destinations desservies directement à partir de la capitale nationale doublera

TORONTO, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Porter Airlines ajoute quatre nouveaux vols au départ de l'aéroport international d'Ottawa vers des destinations canadiennes et américaines. À compter du 27 mars 2023, les passagers au départ d'Ottawa pourront choisir parmi des vols quotidiens sans escale vers Boston, New York (Newark), Québec et Thunder Bay et vivre l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter.

Porter sera la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs quotidiens toute l'année vers Boston, Québec et Thunder Bay à partir d'Ottawa. Les résidents de la région de la capitale du Canada sauront profiter de ces vols pratiques.

« Ottawa a été notre première destination lors du lancement en 2006 et la ville a toujours été importante dans l'histoire de Porter, a affirmé Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines. L'expansion du réseau à Ottawa démontre notre engagement envers la région d'Ottawa-Gatineau et ses habitants. Nous espérons que notre croissance se poursuivra. »

« Nous sommes ravis de faire partie des plans de croissance excitants de Porter et nous sommes heureux de ces ajouts à l'offre de YOW. Je suis convaincu que la communauté d'Ottawa-Gatineau continuera de profiter du service et du confort élevés de Porter à mesure que de plus en plus de gens reprennent leur envol, Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa. »

Les nouvelles liaisons quotidiennes sans escale seront assurées par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places. Dès le printemps prochain, les passagers connaîtront l'accueil chaleureux et le service à bord exceptionnel de Porter, y compris des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres.

Destinations au départ d'Ottawa (YOW) Fréquence Tarifs de lancement pour

un vol aller-retour : Boston (BOS) 1 par jour 330 $ New York-Newark (EWR) 2 par jour 352 $ Québec (YQB) 1 par jour 322 $ Thunder Bay (YQT) 2 par jour 366 $

L'ajout de ces quatre nouvelles destinations double le nombre de destinations régionales desservies par Porter au départ d'Ottawa. Porter propose actuellement des vols vers Fredericton, Halifax, Moncton et Toronto. Les horaires se trouvent sur le site www.flyporter.com/fr-ca/ .

Porter a également annoncé récemment l'ouverture d'un nouveau site d'entretien à l'aéroport international d'Ottawa à la fin de 2023. De plus, à compter de février 2023, une liaison entre l'aéroport Pearson de Toronto et Ottawa sera assurée par des aéronefs Embraer E195-E2 à la fine pointe de la technologie.

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'avions Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

