Le nombre total de liaisons offertes entre Halifax et d'autres villes augmente de 50 %

TORONTO, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Porter Airlines annonce l'ajout d'une nouvelle liaison assurée par son aéronef Embraer E195-E2, entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ).

La communauté d'Halifax profite des services de Porter depuis 2007. Lorsqu'ils planifient leur voyage, les passagers peuvent maintenant sélectionner l'un ou l'autre des deux aéroports de Toronto, y compris l'aéroport Billy Bishop, dont l'emplacement au centre-ville simplifie parfois les déplacements.

Les vols sans escale au départ d’Halifax comprennent maintenant des départs de Montréal, d’Ottawa, de Toronto (aéroports Person et Billy-Bishop) et de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). (Groupe CNW/Porter Airlines)

Le service au départ de l'aéroport Pearson sera offert à compter de février 2023, et la clientèle pourra choisir parmi plusieurs vols quotidiens sans escale.

De l'aéroport

Pearson de Toronto

vers : À compter du : Nbre moyen de vols aller-

retour sans escale : Tarifs de lancement

pour un vol aller-retour,

taxes et frais compris : Halifax (YHZ) 23 février 2023 2 à compter du 28 février 2023 262 $

« Halifax est une destination populaire tant pour les voyageurs d'affaires que pour les touristes, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Ce nouveau service au départ de l'aéroport Pearson bonifie l'offre pour tous les passagers. Comparativement à avant la pandémie, nous augmentons de près de 50 % le nombre de liaisons entre Halifax et différentes villes, en ajoutant en moyenne plus de 20 départs et arrivées par jour. »

Les vols sans escale au départ d'Halifax comprennent maintenant des départs de Montréal, d'Ottawa, de Toronto (aéroports Person et Billy-Bishop) et de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Plusieurs vols de correspondance vers divers aéroports desservis par Porter ou ses compagnies aériennes partenaires sont également offerts.

« Porter Airlines sert notre communauté depuis 15 ans, et nous sommes très heureux de savoir que la compagnie aérienne agrandit son réseau ici, à l'aéroport Stanfield d'Halifax. Sur les ailes des nouveaux aéronefs Embraer E195-E2, les voyageurs de tourisme et d'affaires pourront profiter d'une connectivité améliorée grâce à cet itinéraire ajouté. Notre partenariat de longue date avec Porter est précieux et nous avons hâte au vol inaugural qui se déroulera le 23 février prochain », affirme Joyce Carter, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire de l'aéroport international d'Halifax.

Les liaisons entre Halifax et l'aéroport Pearson de Toronto seront assurés par un appareil Embraer E195-E2 muni de 132 sièges. Porter réserve à chaque passager une expérience économique exceptionnelle qui comprend de nombreuses commodités, dont de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres, un plan de cabine sans sièges centraux, une sélection de collations de qualité supérieure et une connexion gratuite et rapide au réseau Wi-Fi. Ce service à bord supérieur est offert à des tarifs très concurrentiels.

Les passagers peuvent également choisir la nouvelle option tarifaire, PorterRéserve, qui comprend, notamment, l'enregistrement prioritaire, plus d'espace pour les jambes et les bagages enregistrés, le tout inclus dans un seul forfait. L'option à la carte, PorterClassique, permet aux voyageurs de sélectionner les commodités les plus importantes à leurs yeux.

La flotte d'aéronefs E195-E2 de Porter comportera 100 appareils au total, ce qui lui permettra d'étendre son service partout en Amérique du Nord, y compris au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes. La compagnie aérienne dessert également un réseau régional de plus de 20 destinations grâce à sa flotte d'appareils De Havilland Dash 8-400, dont le parc aérien est situé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site www.flyporter.com et auprès des agents de voyage. Des forfaits vacances Évasions Porter seront aussi bientôt offerts. De nouveaux itinéraires seront annoncés régulièrement.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'avions Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

