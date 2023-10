Portage rend hommage à ses finissants à l'occasion de la 50e Fête de la reconnaissance

QUÉBEC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Ce sont 146 finissants ayant complété leur programme de réadaptation en dépendance qui ont été honorés hier en présence de leurs proches, à l'occasion de la 50e édition de la Fête de la Reconnaissance de Portage. Les lauréats des programmes pour adultes à Québec, pour adolescents à Saint-Malachie et ceux du Centre de formation à l'emploi sont tous montés sur scène afin de recevoir leur diplôme officiel, gage de la réussite de leur parcours en thérapie.

L'atmosphère était à la fête au Grand Théâtre de Québec, où les finissants venant tout juste de compléter leur programme de thérapie célébraient le début d'une vie nouvelle, entourés de leurs parents, amis et généreux partenaires de Portage. Certains autres, ayant terminé leur séjour plus tôt cette année, profitaient également de l'occasion pour se réjouir du style de vie positif qu'ils maintiennent depuis leur séjour chez Portage.

« Je tiens à remercier mes frères et sœurs de thérapie qui chacun et chacune à leur façon m'ont soutenue sans relâche dans mon parcours. Merci aussi aux intervenants, des personnes de confiance, des repères et des modèles pour moi qui m'ont montré à faire confiance et à devenir la meilleure version de moi-même. À Portage, j'ai vraiment compris le sens du mot famille. Je me suis sauvé la vie et je n'aurais jamais pu le faire sans ma famille immédiate et ma famille Portage. », a souligné fièrement Mylane, une finissante du programme pour adolescents et jeunes adultes à Saint-Malachie.

Programme de bourses d'études

Plusieurs bourses d'études ont également été remises lors de l'événement. Les bourses proviennent de trois fonds, soit celui de Desjardins, celui du Club Rotary Québec-Charlesbourg ainsi que celui en la mémoire de Charles Neyron, un employé de Portage qui a encouragé pendant plus de 20 ans les personnes aux prises avec une dépendance à se reprendre en main, à se trouver un emploi et à réaliser leur plein potentiel. Nous soulignons la générosité de la Famille Price et de Sanimax qui a permis de mettre sur pieds ce fonds.

Lancement de la campagne de financement

Avant le déroulement de la cérémonie, Portage a également lancé sa campagne annuelle de financement sous la présidence de Monsieur André Roy, président, PMT ROY Assurances et services financiers et membre du conseil d'administration de Portage. C'est grâce à l'appui de la communauté des affaires et des membres du cabinet de la campagne que Portage peut maintenir et bonifier ses programmes dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

À propos de Portage

Depuis plus de 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanies à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins des adultes, adolescents, mères avec leurs jeunes enfants, femmes enceintes, adultes souffrant de problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

