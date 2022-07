Les associés Daniel Ballen et Devon Kirk co-dirigeront la stratégie

NEW YORK, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Portage, investisseur mondial en fintech, a annoncé aujourd'hui le lancement du fonds Portage Capital Solutions ("PCS"), un fonds de solutions de financement structuré axé sur les entreprises en fintech à un stade de croissance plus avancé. Les co-responsables Daniel Ballen et Devon Kirk dirigeront la stratégie, et se concentreront sur les entreprises établies en fintech et dans les services financiers, ciblant des investissements de plus de 50 millions de dollars.

Devon Kirk a près de vingt ans d'expérience dans le domaine des placements privés (private equity) et des solutions structurées, principalement dans le secteur financier. Elle a passé plus de dix ans au sein de CPP Investments, à Toronto. Elle agissait tout récemment à titre de Directrice Générale du groupe Solutions de capital, supervisant les investissements dans le secteur financier, les situations spéciales et les investissements ésotériques. Auparavant, elle était Directrice Générale des placements privés (private equity), spécialisée dans le secteur financier.

« Nous voyons beaucoup de belles entreprises qui cherchent le bon partenaire. L'expertise et le réseau de Portage en fintech et en services financiers lui permettent vraiment de se démarquer aux yeux des entreprises qui souhaitent se positionner dans le marché actuel. Nous offrons plus que simplement du capital », soutient Devon Kirk.

Daniel Ballen a passé près de vingt ans à investir en placements privés (private equity), dans les produits structurés et les situations spéciales axées sur les services financiers, les fintechs, et les technologies immobilières. Avant Portage, il était gestionnaire de portefeuille pour PIMCO, à New York, où il dirigeait une équipe spécialisée dans les produits structurés et les placements privés (private equity) en Amérique du Nord et en Europe. Il a également fait partie des équipes d'investissement de Bain Capital et de Pine Brook Partners, travaillant étroitement avec des entreprises en croissance dans le domaine des entreprises financières technologiques.

« Dans cet environnement de marché, nous constatons une demande croissante pour des solutions de capital flexible, alors que les entrepreneurs et actionnaires cherchent à maintenir la forte trajectoire de croissance de leur entreprise », explique Daniel Ballen.

Portage estime que la stratégie de PCS est bien placée pour répondre à la demande de capital dans tous les cycles des marchés publics et privés, que ce soit pour la croissance interne, les fusions et acquisitions ou les recapitalisations. PCS s'appuiera sur la plateforme existante de Portage, l'une des plus grandes sociétés mondiales d'investissement spécialisées dans les sociétés financières technologiques, avec plus de 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et bénéficiera de sa profonde expérience dans ce domaine, de son réseau de contacts établi et de son expertise avérée en création de valeur.

« Daniel et Devon apportent une expérience conséquente en matière de sourçage et d'exécution de transactions dans différentes catégories d'actifs », se réjouit Adam Felesky, cofondateur et PDG de Portage. « Ensemble, nous pouvons intensifier nos efforts pour nous associer à des entrepreneurs visionnaires du secteur de la fintech au stade de croissance plus avancé, en leur fournissant à la fois du capital et un réseau de création de valeur qui les soutient tout au long de la vie de leur entreprise. »

« Portage construit une plateforme mondiale en investissant dans ce que nous considérons comme les grands leaders des services financiers à travers le monde », estime Paul Desmarais III, PDG de Sagard. « Grâce à des professionnels talentueux comme Daniel et Devon, nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir les entreprises tout au long de leur trajectoire. »

L'équipe de PCS est basée à New York et à Toronto, et prévoit de s'agrandir au fil du temps. L'équipe sera active à partir du troisième trimestre de 2022, ses activités de levée de fonds étant déjà en cours.

À propos de Portage

Portage est un investisseur mondial dans les sociétés du domaine des technologies financières et des services financiers avec 3 milliards de dollars américains* sous gestion et s'associe aux entreprises des technologies financières les plus innovantes. Portage a pour mission d'être un chef de file dans le domaine de l'investissement dans les sociétés financières technologiques et des services financiers à travers le monde, en accompagnant les entrepreneurs et en attirant les meilleurs talents afin de redéfinir ces domaines. L'équipe possède une vaste expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat et du secteur des technologies financières, et offre aux sociétés de son portefeuille un accès unique à ses partenaires, à l'expertise de son équipe de création de valeur, ainsi qu'à son écosystème mondial dans le domaine des services financiers. Portage est une filiale du gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies, Sagard. La société opère des bureaux à Toronto, Montréal, New York, Paris et Londres.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies qui gère des actifs de plus de 14 milliards de dollars américains et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. Sagard a comme objectif de générer des rendements attrayants de placement en combinant des solutions de financement flexibles, une culture entrepreneuriale et rigoureuse et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, d'investisseurs, de conseillers et d'autres partenariats inestimables. En tant que société, Sagard gère des plateformes qui investissent dans cinq catégories d'actifs : le capital de risque, placements privés (private equity), la dette privée, l'immobilier et les redevances dans le secteur des soins de santé. Grâce à ses partenaires, Sagard offre également des services de gestion privée de patrimoine et participe à la création de nouvelles entreprises.

* Les actifs sous gestion de Portage représentent, au 31 mars 2022, la somme de la valeur nette des actifs des fonds de capital de risque, y compris les engagements en capital non appelé de ces fonds, ainsi que la juste valeur des actifs détenus dans les véhicules de co-investissement gérés par Portage et les engagements en capital non appelé de ces véhicules de co-investissement.

** Les actifs sous gestion de Sagard représentent, au 31 mars 2022, la somme de la valeur nette des actifs des fonds d'investissement en capital, de capital de risque, de crédit privé et de santé, y compris les engagements en capital non appelé de ces fonds et le levier financier non utilisé, la valeur brute des actifs immobiliers sous-jacents des fonds EverWest et des comptes séparés, la juste valeur des actifs détenus dans des véhicules de co-investissement gérés par Sagard ou l'une de ses sociétés affiliées et les engagements en capital non appelé de ces véhicules de co-investissement, la juste valeur des actifs gérés par d'autres gestionnaires contrôlés par Sagard, et la juste valeur de tous les autres actifs gérés par Sagard qui ne sont pas autrement inclus dans les clauses ci-dessus.

Les définitions susmentionnées ne se basent pas sur une quelconque définition contenue dans nos accords de gestion de fonds. En outre, notre calcul peut différer de la manière dont la U.S. Securities and Exchange Commission définit les « Actifs réglementaires sous gestion » sur le formulaire ADV et à partir des définitions similaires utilisées par d'autres gestionnaires d'actifs.

