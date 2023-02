MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté que Portage célèbre aujourd'hui ses 50 années d'existence. C'est en effet le 14 février 1973 que le tout premier centre résidentiel de l'organisme a ouvert ses portes sur les rives du Lac Écho, à Prévost, dans les Laurentides. Aujourd'hui, Portage compte 13 centres de réadaptation répartis à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, chacun venant en aide aux personnes aux prises avec la dépendance.

« Depuis sa fondation, Portage a contribué à soutenir plus de 40 000 personnes en les aidant à reprendre leur vie en main. Je suis très fier de cette contribution sociale et je tiens à remercier chaleureusement notre fidèle équipe, nos donateurs, ainsi que toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à rendre cela possible. Fière de son histoire et tournée vers l'avenir, Portage sera toujours là pour aider les personnes à vaincre leurs dépendances », a déclaré le président de Portage, Peter A. Howlett. « C'est avec beaucoup d'émotion que je souligne cet anniversaire puisqu'il me permet également d'honorer la mémoire de ma mère, Alphonsine Howlett, travailleuse communautaire infatigable, ayant contribué à la naissance de ce grand projet. »

À l'avant-garde depuis 50 ans

Toujours engagé dans sa mission, Portage poursuit son innovation en matière de traitement des dépendances. En effet, après avoir organisé une conférence scientifique diffusée dans plus de 10 pays en septembre dernier, Portage lancera cette année la première application mobile de soutien aux personnes qui terminent leur programme de réadaptation. Cette application, symbole de la modernisation des services de l'organisation, est basée sur les meilleures pratiques de soutien et de réinsertion sociale de Portage.

Au fil des ans, Portage a été un pionnier en développant de nombreux programmes de réadaptation uniques destinés à des clientèles diverses, comme les adolescents, les adultes, les femmes enceintes, les mères avec de jeunes enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Basés sur l'approche de la communauté thérapeutique, les programmes de Portage misent sur les forces et les habiletés des individus afin de leur permettre de vivre une vie sobre, remplie de dignité, de respect de soi et de réussite.

Rappelons également qu'à l'occasion de ce 50e anniversaire, Portage a déployé une campagne nationale de sensibilisation intitulée « ToxicoMalpris ». Cette campagne illustre la simplicité avec laquelle la dépendance peut isoler une personne et met en scène un jeune adolescent qui se retrouve pris au piège dans une boîte. Incapable de s'en échapper, ce jeune est retenu par ses dépendances qui le gardent pris au piège dans un cercle vicieux.

Pour visionner la campagne « ToxicoMalpris » : https://portage.ca/fr/toxicomalpris/

À propos de Portage

Depuis 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins des adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes, adultes souffrant de problèmes de santé mentale, membres des Premières Nations et des communautés inuites, et individus référés par la justice. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

