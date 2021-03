Port du masque en milieu scolaire - La CSQ dénonce le recul du gouvernement devant la science

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - En prenant compte de la plus récente « Foire aux questions » émise par le ministère de l'Éducation concernant les règles à mettre en place dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) dénonce le recul du gouvernement devant la science et appelle ce dernier à exiger un billet médical pour l'exemption du masque en milieu scolaire. Dans son plus récent document envoyé à l'ensemble des directions d'établissement scolaire, le ministère de l'Éducation écrit, noir sur blanc, à la page 8 : « Ainsi, lorsque le parent indique que l'enfant ne peut porter le masque pour raison médicale, ce dernier demeure présent à l'école, sans masque ».

Pour la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, le gouvernement crée une brèche inacceptable dans les mesures en place dans le milieu scolaire visant à protéger le personnel et à limiter les éclosions. « Par sa décision, qui constitue un recul, le gouvernement fait le choix de laisser tomber le personnel des écoles et ouvre la porte à une multiplication de refus du port du masque à l'école. L'absence de masque en milieu scolaire, sans motif valable, est "contre la science", pour reprendre une expression consacrée par le premier ministre François Legault. Dans le contexte des variants, qui sont plus présents que jamais, et l'incertitude entourant la qualité de l'air des établissements, le gouvernement abdique ses responsabilités de protéger l'ensemble du personnel et des élèves. Nous lui demandons immédiatement de rappeler son ministre de l'Éducation à l'ordre et d'exiger un billet médical pour l'exemption du masque en milieu scolaire. Il en va de la sécurité de tous! ».

