Fidèle à la version d'origine, l'édition spéciale accueille les occupants dans un habitacle tendu de cuir bordeaux et se coiffe d'une capote en toile rouge ornée de la désignation Boxster 25 en relief. L'habitacle et la capote sont aussi livrables en noir. Le vaste équipement de série de l'édition spéciale comprend entre autres des garnitures en aluminium brossé, des sièges sport à 14 réglages électriques, des enjoliveurs de seuils ornés de la mention « Boxster 25 » et un volant sport GT multifonction, chauffant et gainé de cuir.

Le 6 cylindres à plat de 4 L, qui équipe aussi la 718 Boxster GTS 4.0 2021, se caractérise par ses reprises vigoureuses, sa puissance et la riche tonalité du système d'échappement. Ce moteur atmosphérique à haut régime (394 ch) et couplé de série à une boîte manuelle 6 rapports ou en option à la boîte PDK 7 vitesses et double embrayage permet au conducteur de vivre une expérience vivifiante. Équipée de la boîte PDK en option et de l'ensemble Sport Chrono de série, l'édition spéciale atteint 293 km/h en vitesse de pointe et boucle le 0 à 100 km/h en 4 secondes. L'équipement de série inclut aussi le système Porsche Sport de gestion active de la suspension (PASM Sport) qui abaisse la caisse de 10 mm, ainsi que le système Porsche de répartition du couple (PTV) avec différentiel autobloquant mécanique. Ces systèmes autorisent un remarquable confort de suspension, ainsi qu'un comportement dynamique et sportif.

La nouvelle Boxster 25e anniversaire 2021 peut être commandée dès à présent au prix de départ de 106 500 $ et son arrivée dans les Centres Porsche est prévue vers la fin du deuxième trimestre.

Un quart de siècle de plaisir de conduire à l'état pur : la gamme Boxster fête ses 25 ans

La Boxster revêt une importance particulière pour Porsche, puisqu'elle marque une nouvelle orientation dans la stratégie du constructeur de voitures de sport et permet à la marque de traverser avec succès les difficultés financières du milieu des années 1990. C'est à cette époque que sont lancés le premier 6 cylindres à plat refroidi à l'eau et le concept du partage de pièces inauguré par le roadster à moteur central. La 911 de la génération 996 lancée un an plus tard adopte la même stratégie et permet à Porsche de reprendre le chemin de la rentabilité.

La sportive deux places au prix très attrayant séduit d'emblée une nouvelle clientèle plus jeune. Visuellement, la Boxster affiche son appartenance à la marque emblématique. En effet, le concept Boxster présenté à Detroit fait un clin d'œil à la légendaire 550 Spyder et à la 718 RS 60 Spyder de course. L'accueil du public en janvier 1993 est si favorable que le Conseil d'administration de Porsche intervient dans le processus de design et ordonne de « construire la voiture telle quelle », sans plus tarder. Comme l'avenir le dira, ce sera une sage décision.

Lors de son lancement en août 1996, le modèle de production présente une grande ressemblance avec la vedette du Salon de l'auto de Detroit 1993. Et puisque son museau est emprunté à la 911 de la génération 996, sa filiation est manifeste. La Boxster est une vraie Porsche. Mentionnons aussi que son 6 cylindres à plat en position centrale, d'une cylindrée initiale de 2,5 L livrant 201 ch, respecte des normes antipollution plus strictes grâce au refroidissement à l'eau, à ses quatre soupapes par cylindre et à sa distribution variable.

Peu après le lancement, le moteur gagne en puissance et le modèle fait l'objet de certaines améliorations. En 1999, la 986 Boxster de première génération est équipée d'un moteur 2,7 L livrant 217 ch, puis 225 ch. Lors de son lancement, la Boxster S reçoit un 6 cylindres 3,2 L développant 250 ch, pour rapidement passer à 258 ch. Lancée en 2004, la génération 987 se distingue par son nouveau design, ses roues de 17 po de série (18 po sur la Boxster S) et son habitacle redessiné. Pour la première fois, le catalogue des options propose des technologies issues de la Porsche 911 de la génération 997 améliorant les performances, comme la PASM à amortissement variable, les freins en composite céramique Porsche (PCCB) et l'ensemble Sport Chrono. Avec une cylindrée inchangée, les moteurs livrent respectivement 225 et 258 ch et, en fin de production, le moteur 2,9 L livre 225 ch et le 3,4 L, 310 ch. La boîte PDK remplace aussi la boîte automatique Tiptronic S. La Boxster Spyder de 320 ch est présentée au Salon de l'auto de Los Angeles 2018. Avec sa capote légère en toile et à ouverture manuelle, ses glaces latérales moins hautes et son couvercle de coffre arrière exclusif à renflements, il s'agit de la Porsche la plus légère sur le marché à cette époque.

En 2012, Porsche présente la Boxster de génération 981 complètement révisée et affinée. Grâce à sa nouvelle caisse légère et son châssis entièrement repensé, cette version est plus affinée, plus musclée, plus séduisante et plus rapide encore. La capote en toile à commande électrique se rétracte dans un compartiment dépourvu de couvercle, les porte-à-faux sont plus courts et le pare-brise est poussé encore plus vers l'avant. Moins énergivores et à injection directe, les moteurs 6 cylindres à plat présentent d'abord une cylindrée de 2,7 L (265 ch) et 3,4 L (315 ch). Présentée en avril 2014, la Boxster GTS livre quant à elle 330 ch. Vedette incontestable, la Boxster Spyder fait sensation avec son moteur de 3,8 L livrant 375 ch.

Lors de son lancement en janvier 2016, l'actuelle Porsche 718 Boxster de génération 982 amorce un nouveau virage avec ses moteurs turbo 4 cylindres et son design évolué. Tous deux équipés d'un turbocompresseur à géométrie variable, les moteurs de 2 L et 2,5 L livrent respectivement 300 ch et 350 ch. La 718 Boxster GTS suit peu de temps après avec 365 ch. Lancée mi-2019, la 718 Spyder nouvelle édition trône au sommet de la gamme et partage le moteur 4 L de 414 ch avec le modèle phare de la gamme, la 718 Cayman GT4. Premier modèle Boxster à être développé par la Division Compétition de Porsche, elle est équipée de composants de freins et de châssis sport empruntés à la 911 GT3. Plus récemment, le moteur 6 cylindres de 394 ch anime la 718 Boxster GTS 4.0 lancée comme millésime 2021 au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements, des films et des images au Porsche Newsroom : newsroom.porsche.com.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2020, Porsche a vendu 7 402 véhicules en sol canadien.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

