Popeye's Suppléments dévoile son siège social et son nouveau magasin, un investissement privé de 16,5 millions de dollars

BROSSARD, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Popeye's Suppléments Québec & Maritimes (Popeye's) inaugure aujourd'hui son nouveau siège social et magasin dans la Ville de Brossard. Cette nouvelle construction, qui représente un investissement de 16,5 millions de dollars, marque une nouvelle ère et phase de croissance pour l'entreprise en pleine expansion au Québec. L'emplacement choisit par Popeye's place l'entreprise au cœur d'un écosystème économique en effervescence et d'un milieu cosmopolite. Le nouvel édifice est situé à proximité de la station Panama du réseau express métropolitain (REM).

« Nous sommes ravis de voir ce projet se concrétiser. L'inauguration est le fruit de plusieurs mois de travail acharnés pour notre équipe. Nous avions dans l'idée de construire un nouveau siège social et de déménager notre succursale de Brossard. Il nous a semblé tout naturel de réunir ces deux projets sous le même toit. Un énorme projet s'est dessiné et nous sommes très fiers du résultat », déclare Philippe-Antoine Defoy, propriétaire de Popeye's Suppléments Québec & Maritimes. « La saine alimentation est au cœur des préoccupations des Québécois et Québécoises, c'est pour répondre à une demande croissante que nous investissons massivement avec Popeye's Suppléments qui s'adresse à une clientèle diversifiée » ajoute-t-il.

Ce nouvel édifice accueil la nouvelle boutique repensée de Popeye's qui occupe le rez-de-chaussée alors que le siège social occupe l'entièreté du 3e étage. Un stationnement sous-terrain s'ajoute à l'immeuble.

Expérience en boutique revampée

Cette nouvelle succursale de 2 100 pieds carrés marque l'avènement d'un nouveau concept offrant une atmosphère unique avec un look plus moderne et une optimisation de l'espace. Les clients pourront profiter d'une nouvelle station de dégustation pour tester différents produits. La section réfrigérée est plus vaste et aérée.

« L'inauguration est une étape dont nous sommes tous très fiers en tant que destination de prédilection pour l'achat de suppléments alimentaires. En entamant ce nouveau chapitre, nous continuerons d'offrir la même expérience de service à la clientèle qui fait notre distinction, mais dans un emplacement qui est dans les plus hauts standards dans le commerce de détails d'aujourd'hui », ajoute Philippe-Antoine.

Un siège social où il fait bon travailler

Le siège social est un espace de travail où l'équipe aura plaisir à collaborer, à explorer leurs idées et à interagir entre eux. Le milieu de travail répond aux besoins des employés tout en mettant de l'avant la santé et les saines habitudes de vie. Les points saillants comprennent :

Une grande salle de rencontre, catalyseur des petites et grandes idées, à la fine pointe de la technologie pour favoriser les échanges en personne et en virtuelle.

Une variété d'aménagements permettant la configuration différentes des postes de travail inspiré des dernières tendances et recommandations à l'égard de l'ergonomie.

Un système d'éclairage automatisé adapté pour chaque département.

Chaque espace de travail est muni d'une surface à hauteur ajustable.

Facilitant le travail d'équipe, plusieurs espaces de collaboration pour des rencontres informelles, des espaces fermés et des postes d'appoint à aire ouverte.

Une grande salle à manger avec terrasse adjacente.

Crédit photo : Popeye's Suppléments

Adresse

Magasin : 7845, boulevard Taschereau, suite 101, Brossard

Siège social : 7845, boulevard Taschereau, suite 301, Brossard

Heures d'ouverture du magasin

En semaine : 10 h à 21h

Fin de semaine : 10h à 17h

À propos de Popeye's Suppléments

Popeye's Suppléments est le plus important détaillant de nutrition sportive au Canada avec plus de 100 magasins à travers le pays! Nous offrons des solutions au client désirant améliorer sa santé, peu importe son objectif. Le succès exceptionnel de Popeye's suppléments au cours de ces années vient non seulement du travail acharné, mais aussi du souci de combler nos clients en leur offrant des solutions et des résultats optimaux. Popeye's Suppléments est le nom le plus puissant de l'industrie de la nutrition sportive au Canada. Nos équipes sont composées de gens passionnés, que ce soit par la santé, les suppléments, la nutrition et l'exercice. Avec plus de 2000 produits provenant de plus de 70 compagnies différentes, nous vous offrons les meilleurs produits naturels des meilleures compagnies québécoises et canadiennes.

