Pont Touzel à Rivière-au-Tonnerre - Augmentation des charges autorisées pour le transport lourd

BAIE-COMEAU, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - À la lumière des dernières analyses, le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la hausse des charges autorisées sur le pont Touzel.

Ainsi, à compter d'aujourd'hui, à 16 h, les charges autorisées sur la structure seront de 28 tonnes pour un véhicule d'une unité (camion porteur), de 48 tonnes pour un véhicule de deux unités (semi-remorque) et de 58 tonnes pour un véhicule de trois unités (train routier). La circulation s'y effectuera toujours en alternance.

Ce rehaussement des charges facilitera notamment l'approvisionnement de la Minganie en carburant et contribuera à stimuler les activités économiques et touristiques de la région.

En parallèle, le Ministère poursuivra les analyses au cours des prochaines semaines. Il se penchera notamment sur l'installation de capteurs sur le pont, qui permettra de mieux comprendre le comportement de l'ouvrage, et procédera au prélèvement de nouveaux échantillons d'acier. La réalisation de ces activités est une étape essentielle dans l'identification des causes ayant mené à l'apparition de la fissure et servira à la conception des prochains travaux.

Mesures d'atténuation pour le transport de machinerie

Par ailleurs, les fardiers transportant de la machinerie qui ne respecteraient pas les limites de charge pourront, à certaines heures et avec l'autorisation du Ministère, s'immobiliser près du pont afin de descendre l'équipement qu'ils transportent, le faire traverser séparément, puis le rembarquer de l'autre côté, pour ensuite poursuivre leur route.

Ces manœuvres nécessiteront toutefois des fermetures ponctuelles du pont. Celles-ci seront de courte durée et se dérouleront toujours la nuit, entre 23 h et 4 h.

Cette mesure permettra ainsi le passage sécuritaire de machinerie sur le pont, et ce, dans le respect des restrictions de charge en vigueur. Le Ministère vient ainsi répondre au besoin exprimé par certaines entreprises de la Minganie.

Pour plus d'information sur les ponts faisant l'objet d'une limitation de charges, il est possible de consulter le Répertoire des limitations de poids sur le site Web du Ministère.

Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les usagers de la route sont invités à consulter Québec 511 , un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration et rappelle l'importance de respecter les limites affichées.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724