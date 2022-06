MONTRÉAL, le 5 juin 2022 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en vert ce soir, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, afin de souligner la Journée mondiale de l'environnement.

Cette illumination souligne l'importance de l'action climatique en vue de protéger la planète et de bâtir une économie forte et résiliente. Le pont Samuel-De Champlain a lui-même été conçu selon des normes élevées en matière de durabilité de façon à répondre aux besoins de mobilité d'une grande métropole et plaque-tournante des échanges commerciaux tout en restaurant et en protégeant le milieu environnant. Il favorise à la fois le transport collectif et actif grâce à son corridor central dédié au métro léger et à sa piste multifonctionnelle accessible durant toute l'année. Cette infrastructure durable et moderne contribue ainsi à la qualité de vie des résidents de la grande région de Montréal et favorise un avenir sain, prospère et écologique pour les générations futures.

