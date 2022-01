MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Le pont Samuel De Champlain sera illuminé en -jaune ce soir, du coucher du soleil jusqu'à 1 h, afin de commémorer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste.

Depuis 2006, le 27 janvier marque la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. L'illumination spéciale de ce soir sur le pont Samuel De Champlain rend hommage aux victimes, aux survivants et aux familles des personnes touchées par l'Holocauste. La commémoration et l'éducation sont essentielles pour honorer leur mémoire, tout en représentant fidèlement l'histoire. La compassion et la lutte contre la haine sont les fondements de communautés fortes et inclusives.

SOURCE Infrastructure Canada

Sources : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités