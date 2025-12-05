KINGSTON, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) reconnaît le rôle crucial du pont-jetée LaSalle pour répondre aux besoins locaux de transport et fait le point sur les plans concernant la saison de navigation maritime 2026.

Le 31 octobre 2025, SPAC a présenté une demande à Transports Canada décrivant un calendrier proposé d'ouvertures du canal de navigation maritime pour le pont modulaire en 2026. Le calendrier proposé est publié sur la page du pont-jetée LaSalle.

Ce calendrier proposé est fondé sur les habitudes d'utilisation observées au cours de la saison 2025 et tient compte, s'il y a lieu, des commentaires des intervenants.

Loi sur les eaux navigables canadiennes : demande et approbation

Le calendrier proposé est assujetti à l'approbation de Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, qui régit les travaux pouvant avoir une incidence sur la navigation.

Dans le cadre du processus d'examen des demandes, Transports Canada invite le public à formuler des commentaires pendant une période de 30 jours. La demande et le portail de commentaires se trouvent sur le registre de recherche de projet en commun du gouvernement du Canada. Veuillez utiliser le numéro de dossier 2018-401009 pour trouver la demande et soumettre vos commentaires.

SPAC demeure déterminé à assurer un accès maritime sûr et fiable conformément à la Loi sur les eaux navigables canadiennes, tout en réduisant au minimum les répercussions et les perturbations pour les véhicules, les cyclistes et les piétons sur cette route de transport clé pour la ville de Kingston.

Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

