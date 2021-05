Pomelo Santé lance une nouvelle version de sa plateforme de soins de santé sur le marché québécois

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW/ - Pomelo Santé annonce le lancement de la dernière version de son logiciel d'engagement des patients au Québec, la Plateforme Pomelo.

Au cours de la dernière décennie, Pomelo Santé (anciennement connu sous le nom de Chronometriq) a bâti sa réputation dans l'espace des technologies de la santé en aidant des millions de patients à obtenir un meilleur accès aux soins via un logiciel intégré aux systèmes DME, avec la prise de rendez-vous en ligne, les rappels automatisés, et un kiosque d'enregistrement.

La dernière mise à jour du système offre une gamme de nouveaux outils, tels la messagerie sécurisée, l'enregistrement à distance, les communications de masse, les consultations vidéo et un portail patient, où les patients peuvent accéder à leur historique de santé ainsi qu'à des communications sécurisées avec leur clinique. Disponible en tant que logiciel autonome ou en tant que module complémentaire intégré aux DME, la Plateforme Pomelo tire profit de points de contact supplémentaires avec les patients et permet aux prestataires de soins de santé d'offrir des soins optimaux.

Le PDG et co-fondateur Yan Raymond-Lalande explique:

« Nous sommes vraiment ravis d'offrir une plateforme complètement revue au marché québécois, là où tout a commencé pour nous il y a 10 ans. Nous avons travaillé avec des médecins, du personnel de cliniques et des gouvernements pour concevoir un logiciel polyvalent qui répond aux besoins croissants de l'industrie de la santé, tout en étant centré sur le patient. La Plateforme Pomelo a été conçue pour améliorer l'expérience du patient et être adaptable pour devenir la principale solution de communication de la clinique - aujourd'hui et après la pandémie. »

La dernière année a provoqué une accélération significative de l'adoption de nouvelles technologies dans le secteur de la santé, ce qui s'est traduit par une augmentation des capacités des cliniques et un changement dans les attentes des patients. La sortie de la Plateforme Pomelo arrive au moment idéal pour alimenter cette nouvelle dynamique.

Ce nouvel ajout permet également à Pomelo Santé d'ouvrir de nouveaux marchés, comme les hôpitaux et les pharmacies, notamment pour les tests COVID-19 et la vaccination. La Plateforme Pomelo est déjà installée dans des centaines de pharmacies en Amérique du Nord et des milliers de professionnels de la santé font confiance à l'entreprise.

À propos de Pomelo Santé

Pomelo Santé, anciennement Chronometriq, a été fondée en 2012 dans le seul but d'améliorer l'accès aux soins de santé. La société a acquis son concurrent Health Myself en 2020 et est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le domaine des logiciels de soins de santé, avec des bureaux à Montréal, Toronto et Boston. Elle offre une plateforme complète de produits pour améliorer la productivité et l'efficacité des cliniques ainsi que les communications avec les patients.

