Polytechnique Montréal souligne 150 ans de contribution et s'engage pour l'avenir

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La grande communauté de Polytechnique Montréal, ses nombreux partenaires, ainsi que plusieurs ministres et représentants de la classe politique, se sont réunis le lundi 20 novembre aux pavillons Lassonde pour souligner un moment important dans l'histoire du Québec : le cent-cinquantième de la première université francophone de génie créée en Amérique du Nord.

Au cours de deux cérémonies animées par Stéphan Bureau, les invités n'ont pas manqué de souligner les accomplissements de Polytechnique et de sa communauté. Celle qui ne comptait que 7 étudiants à sa première session en 1874, a assuré au cours des 150 dernières années la formation de 60 000 ingénieurs hautement qualifiés, le développement d'une recherche de pointe reconnue mondialement, et a su jouer un rôle significatif dans le bien-être de la société québécoise.

« Mais aujourd'hui, je veux avant tout vous parler du futur, des 150 prochaines années. Car notre engagement de progrès, nous allons continuer à le tenir, et notre ambition d'aujourd'hui n'est pas moins grande que celle de nos prédécesseurs », a lancé Maud Cohen, directrice de Polytechnique.

En portant ce regard vers l'avenir, la direction et la communauté de Polytechnique se sont engagées à réunir les conditions qui permettront à chaque nouvelle génération d'exprimer son plein potentiel, afin d'insuffler à la relève l'envie et le courage d'explorer l'inconnu pour façonner un avenir durable et prospère.

Ça se pense à Poly : lancement d'une audacieuse campagne philanthropique de 150 M$

Polytechnique a profité de cette date anniversaire pour annoncer le lancement d'une campagne philanthropique audacieuse, visant à recueillir 150 millions de dollars d'ici 2028.

« Une campagne qui nous permettra de propulser notre université dans le futur et de transformer le joyau qu'est Polytechnique », a mentionné Maud Cohen, avant d'en expliquer les trois grandes ambitions : répondre aux grands enjeux de société, en allant toujours plus loin pour trouver des solutions durables et résilientes pour le bien de la planète et de l'humanité; former des ingénieurs-citoyens, responsables et engagés, en misant sur les nouvelles pratiques d'enseignement et l'expérience étudiante, afin d'encore mieux les outiller pour bâtir un monde meilleur; faire du campus campus de Polytechnique un lieu où il fait bon vivre, où sa communauté pourra imaginer ce que sera l'avenir. Un lieu de collaboration et d'interaction sans cesse en ébullition.

La campagne sera placée sous la présidence d'honneur de Pierre Lassonde, grand donateur, diplômé, et président du conseil d'administration de Polytechnique, qui n'a pas manqué de souligner que pour accomplir cette évolution ambitieuse et nécessaire, Polytechnique a plus que jamais besoin de sa communauté. « Ici, je m'adresse en particulier à nos diplômés et à tous nos donateurs et donatrices : former les ingénieurs de demain ne pourra se faire qu'avec votre appui. Nous avons besoin de votre temps, de votre talent, et de vos trésors! Ensemble, nous pouvons faire en sorte que Polytechnique soit plus que jamais, et mieux que jamais, le lieu de formation des ingénieurs et des scientifiques citoyens de demain, passeurs de valeurs et de vision, autant que de technologies. Des créateurs et des créatrices d'avenir. Pour nos 150 prochaines années, c'est plutôt un beau programme, non ? »

« Vos 60 000 diplômés, ce sont 60 000 raisons d'être fiers de notre inventivité et de notre créativité. Ils s'illustrent ici et partout dans le monde, et ils font rayonner le génie québécois. Je veux souligner le travail de toutes celles et de tous ceux qui y ont cru, je pense aux étudiants, aux professeurs et au personnel. Ensemble vous avez aidé le Québec à relever de grands défis, vous avez été des acteurs importants pour notre développement économique, et je compte sur vous pour continuer à l'être.

- François Legault, premier ministre du Québec



« On célèbre non seulement la naissance, mais aussi le succès durable d'une institution qui a marqué l'histoire du Québec de bien des façons. Je profite de cet anniversaire spécial pour remercier tous les acteurs, passés, présents et futurs, qui ont fait et qui feront encore de Polytechnique Montréal l'institution unique et essentielle qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle restera pour de nombreuses années encore. Longue vie à Polytechnique.

- Pascale Déry, ministre de l'enseignement supérieur du Québec

« Au cours des 150 dernières années, Polytechnique a été un joueur majeur dans le développement économique, technologique et scientifique scientifique du Québec. En misant sur la recherche partenariale et la collaboration avec les grandes entreprises, Polytechnique est un acteur majeur sur le plan des transferts technologiques. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec

« Ça fait 150 que Polytechnique est reconnue comme une pionnière dans le domaine de la science et de la technologie. Il faut souligner ses contributions extraordinaires dans le domaine des technologies de l'aérospatial, des télécommunications, sans oublier la recherche dans le milieu biomédical. »

- Marc Miller, ministre de l'immigration du Canada

« Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment important de l'histoire de l'institution, marquée notamment par sa volonté de bâtir de nouvelles relations avec les Premiers Peuples. C'est un honneur d'être ici, entouré de personnes passionnées par l'ingénierie, la science et l'innovation, et qui visent à relever les défis d'un monde en constante mutation. »

- Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL)

« Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour ces 150 ans de découvertes, d'innovation et de dépassement de soi. Merci pour votre inventivité, vos prises de risque, votre résilience, votre ouverture, et votre excellence. On vous souhaite 150 merveilleuses années pour la suite. »

- Gracia Kasoki Katahwa, représentante de la ville de Montréal, mairesse de

l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

