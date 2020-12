Polytechnique Montréal s'engage résolument en ingénierie durable

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Polytechnique Montréal annonce aujourd'hui la création de l'Institut de l'ingénierie durable et de l'économie carboneutre (IIDEC) dont les activités seront consacrées à la résolution de défis environnementaux et sociaux en lien avec les enjeux d'un développement économique durable. Cette annonce a été faite dans le cadre de la 26e édition de la Conférence de Montréal organisée par le Forum Économique International des Amériques.

Selon les mots du directeur général de Polytechnique Montréal, Philippe A. Tanguy, « Comme l'un des acteurs majeurs de la formation et de la recherche en ingénierie au Canada, Polytechnique Montréal est un moteur de création de talents, de connaissances et d'innovation pour le bénéfice du Québec. Le transfert technologique fait partie intégrante de la mission de l'IIDEC ».

À Polytechnique, ce sont déjà 32 centres et unités de recherche qui se dédient à des projets ciblant des enjeux du développement durable. S'appuyant sur ces forces vives en recherche et sur des plateformes technologiques de pointe, l'IIDEC veut dynamiser le transfert des résultats de la recherche en laboratoire vers les utilisateurs dans l'industrie. La création de l'IIDEC permettra également de développer un écosystème d'innovation structuré, collaboratif et ouvert à l'ensemble des acteurs de l'ingénierie durable à l'échelle du pays.

Dirigé par le fondateur du CIRAIG, le professeur de génie chimique Réjean Samson, l'IIDEC s'est doté d'un comité de fondation constitué de membres de la communauté polytechnicienne, du monde des affaires (Henri-Paul Rousseau, François Perras, Sylvain Langis) et de l'administration publique (John Knubley). Le développement de l'IIDEC se concentrera entre autres sur les domaines d'expertise actuels de Polytechnique, à savoir :

Énergie et chimie verte

Plastiques

Eau

Métaux et minéraux critiques

É lectrification et décarbonation des transports

Gestion des matières résiduelles

Électronique organique imprimée recyclable

Impact, acceptabilité sociétale des technologies et analyse de cycle de vie

L'IIDEC entend mettre en place un modèle collaboratif avec le secteur public et privé afin de créer des solutions innovantes de réduction d'empreinte carbone. « Notre volonté est d'accélérer l'innovation et de contribuer à la compétitivité des entreprises qui font le choix de s'engager dans une économie durable, circulaire et carboneutre. Nous souhaitons contribuer de façon pratique aux objectifs de l'industrie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les projets développés tiendront compte des enjeux de santé, de sécurité, de préservation de l'environnement, d'intégrité et d'acceptabilité sociale. », a précisé Monsieur Samson.

Polytechnique est également présente ce mardi au forum « Stratégie pour l'hydrogène : comment les économies peuvent-elles bénéficier de sa production et de son usage ? ». Le contenu au programme fait écho à l'étude dirigée par des chercheurs de Polytechnique sur le potentiel de l'hydrogène dans le domaine du transport intensif et de l'industrie ainsi que sur les enjeux technico-économiques inhérents à son déploiement en sol québécois. Cette étude, réalisée pour le compte de Transition Énergétique Québec du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et publiée en août dernier, contribuera à éclairer les décisions gouvernementales en lien avec le développement de cette filière verte.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 52 500 diplômés, Polytechnique a formé 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte 285 professeurs et plus de 9 000 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 255 millions de dollars, incluant un budget de recherche de près de 100 millions de dollars.

