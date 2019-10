Polycor étend sa présence en Amérique du Nord avec l'acquisition de l'entreprise Elliott Stone Company Inc.

« Nous sommes très heureux d'intégrer Elliott Stone dans la grande famille Polycor. Cette entreprise de renom apportera à Polycor une nouvelle dose d'innovation et d'expertise, a souligné Patrick Perus, président-directeur général de Polycor Inc. C'est un très grand moment pour notre entreprise qui continue de grandir; pas seulement du point de vue de l'offre de produits, mais surtout de celui de l'expérience, comme celle de leur carrière souterraine, un processus qu'ils ont pu développer au fil des ans de manière efficace. »

Brian Elliott, de Elliott Stone affirme que cette acquisition représente un nouveau chapitre passionnant pour la petite entreprise familiale. « Elliott Stone a un patrimoine solide dont nous sommes très fiers. Dans le cadre de cette transition, nous voulions trouver quelqu'un qui partage nos principes et nos valeurs, a-t-il déclaré. Polycor jouit d'une réputation sans égale dans le secteur et je suis convaincu que nos synergies contribueront au succès mondial de notre famille. »

La pierre présente dans la carrière de Elliott Stone est la variante la plus populaire du calcaire d'Indiana, une pierre utilisée dans la construction de certains des bâtiments et monuments des plus emblématiques. Polycor s'assure donc que ses clients continuent de recevoir une offre de produits complète.

Polycor s'attend à une période de transition et d'intégration en douceur qui sera axée sur la poursuite de la croissance des activités d'extraction, de fabrication et de vente de produits issus de la pierre calcaire de haute qualité, venus de l'Indiana. L'entreprise québécoise entend tirer parti du savoir-faire de tous les employés de Elliott Stone, puisque tous les postes seront conservés. Les architectes, les constructeurs et toutes les parties prenantes pourront ainsi tirer profit d'une gamme de produits élargie, d'activités plus importantes et de l'engagement de Polycor à faire progresser le secteur de la pierre naturelle, et ce, partout dans le monde.

À propos de Polycor

Polycor Inc. est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle, et sa mission principale est de refaire tomber les gens amoureux avec cette matière intemporelle. Sa renommée internationale découle d'un important patrimoine issu du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui près de 1 200 personnes et possède plus de 50 carrières et 18 usines de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations, visitez leur site internet ou consultez leurs médias sociaux sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos de Elliott Stone

Fondée en 1957, Elliott Stone Company Inc. est historiquement l'une des entreprises les plus avant-gardistes de l'industrie de la pierre. L'entreprise développe continuellement de nouveaux procédés d'extraction, des techniques de finition et des machines de sa propre conception dans le but de fournir aux clients une livraison rapide, d'excellents produits et la meilleure qualité de pierre disponible.Pour plus d'informations, visitez http://www.elliottstone.com/index.html.

English version/ version anglaise : https://www.prnewswire.com/news-releases/polycor-announces-acquisition-of-elliott-stone-company-inc-300928768.html?tc=eml_cleartime

