Polycor en voie d'acquérir la North Carolina Granite Corporation

Cette nouvelle acquisition marquera une nouvelle étape stratégique pour Polycor, qui élargit encore son portefeuille de produits en pierre naturelle

QUÉBEC, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Polycor Inc., le plus grand exploitant de carrières de pierres naturelles au monde, basé dans la ville de Québec, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition de la North Carolina Granite Corporation (NCGC), l'un des principaux exploitants de carrières et producteurs de granite pour les industries de la construction, de bordures et de pierres concassées.

Cette annonce intervient une année après celle de l'acquisition d'Elliott Stone, un acteur influent dans l'industrie de la pierre naturelle aux États-Unis, chef de file dans l'exploitation de carrières de calcaire et en fabrication de pierres taillées, établi à Bedford, en Indiana et deux ans après celles de l'achat de quatre carrières de calcaire du Groupe Rocamat en France et de la fusion avec Indiana Limestone Company. Cette future acquisition marque une nouvelle pierre angulaire dans l'expansion de Polycor sur le territoire nord-américain.

« L'acquisition de la NCGC est une autre étape stratégique importante pour Polycor, qui continue d'étendre sa présence géographique et de renforcer son portefeuille de pierres naturelles de classe mondiale, a déclaré Patrick Perus, président-directeur général de Polycor Inc. C'est vraiment un moment passionnant pour nous, car notre entreprise continue de se développer, tant de façon organique, que par le biais d'acquisitions. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter à la famille Polycor les ressources, l'expertise et les employés talentueux de la NCGC. Cette acquisition souligne une nouvelle fois notre engagement d'être le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle de manière éthique et durable. »

Fondée en 1889, la NCGC est reconnue par les architectes et les autres acteurs du secteur pour son granite White Mount Airy de haute qualité, fièrement exploité à Mount Airy, en Caroline du Nord. Cette pierre est reconnue dans l'industrie comme l'un des granites blancs les plus brillants, les plus uniformes et de la plus haute qualité.

« Depuis plus de 125 ans, nous fonctionnons comme une entreprise indépendante et nous jouissons d'une réputation exceptionnelle sur le marché et dans la communauté où nous sommes en activité, a déclaré William Swift, PDG de la NCGC. Nous sommes très heureux de nous associer à Polycor, une société qui partage nos valeurs et notre passion pour la pierre naturelle, et qui occupe une position de premier plan dans l'industrie mondiale de la pierre naturelle. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour continuer à développer nos activités et offrir des opportunités à nos employés dévoués qui font partie intégrante de notre communauté locale ».

L'acquisition est soumise à certaines conditions de clôture et devrait être formellement réalisée avant la fin de l'année 2020. Par la suite, Polycor s'attend à une période de transition et d'intégration en douceur qui se déroulera sur quelques mois. Les architectes, les constructeurs et toutes les parties prenantes pourront ainsi tirer profit d'une gamme de produits élargie, d'activités plus importantes et de l'engagement de Polycor à faire progresser le secteur de la pierre naturelle de manière éthique et durable, et ce, partout dans le monde.

À propos de Polycor Inc.

Polycor Inc. est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle, et sa mission principale est de refaire tomber les gens amoureux avec cette matière intemporelle. Sa renommée internationale découle d'un important patrimoine issu du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui près de 1 300 personnes et possède plus de 50 carrières et 20 usines de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet ou suivre la compagnie sur ses réseaux sociaux : Facebook , Twitter , LinkedIn et Instagram .

À propos de la North Carolina Granite Corporation

La North Carolina Granite Corporation est en activité continue depuis 1889. Elle est fière d'extraire et de fabriquer du granite White Mount Airy de haute qualité pour diverses industries de la construction. Avec environ 80 employés, l'entreprise est un fier membre de la communauté de Mount Airy, en Caroline du Nord, et de l'industrie mondiale de la pierre de taille.

