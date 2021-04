« En tant qu'entreprise présente dans plusieurs pays, il est de notre devoir d'agir pour l'avenir et de veiller à ce que nos activités soient respectueuses de l'environnement et des ressources de la planète. Polycor a une histoire et une marque axées sur le leadership mondial, avec la réputation de privilégier et de favoriser la durabilité, l'innovation et la gestion de l'environnement », a déclaré Patrick Perus, PDG de Polycor Inc. « Notre démarche visant à devenir carboneutre d'ici 2025 place l'entreprise cinq ans en avance sur la courbe établie par l'Institut royal d'architecture du Canada, qui demande d'atteindre ce résultat d'ici 2030. Nous sommes convaincus que notre prise de position en matière de durabilité au sein de l'industrie de la pierre naturelle peut inspirer d'autres fournisseurs de matériaux de construction à faire de même. »

Polycor a toujours relevé les défis environnementaux, qu'il s'agisse de l'utilisation d'eau de pluie en circuit fermé ou de la possession de 30 % de tous les sites certifiés selon les normes de durabilité de la pierre naturelle et normes de durabilité (Natural Stone Sustainability Standard). Polycor a récemment annoncé la création d'un réseau interne de 15 champions de la durabilité chargés d'identifier des solutions innovantes, de la réduction des déchets à l'augmentation de l'efficacité du traitement. Bien que la pierre naturelle soit déjà intrinsèquement durable et qu'elle soit un matériau sans COV, l'entreprise reste déterminée à aplanir la courbe des émissions de carbone.

Cet engagement vers la carboneutralité en 2025 démontre la volonté de Polycor envers la protection de l'environnement basée sur la science. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), composé d'experts venant du Canada et d'autres pays membres des Nations Unis, considère l'année 2030 comme le point pivotant pour la réduction importante des émissions de gaz à effet de serre (GES). L'industrie du bâtiment, qui est à l'origine de 39 % de ces émissions annuelles dans le monde, a une énorme responsabilité dans l'atténuation du risque environnemental mondial.

« Cette décision est également conforme à la volonté des clients et des partenaires du secteur, qui exigent de plus en plus des produits et des fournisseurs respectueux de l'environnement, ce qui témoigne d'une prise de conscience généralisée dans toute l'industrie, du début à la fin de la chaîne », ajoutait Patrick Pérus.

Selon la National Retail Federation basée aux États-Unis, près de 80 % des consommateurs déclarent que la durabilité est importante pour eux, et plus de 70 % sont même prêts à payer plus cher si cela signifie que leurs produits sont durables.

Pour soutenir son objectif de neutralité carbone d'ici 2025, Polycor concentrera ses efforts et ses améliorations dans les domaines suivants :

Électricification : D'ici la fin de l'année 2025, Polycor augmentera son utilisation d'énergie renouvelable afin que 75 % de son énergie provienne de sources renouvelables comme l'hydroélectricité.

D'ici la fin de l'année 2025, Polycor augmentera son utilisation d'énergie renouvelable afin que 75 % de son énergie provienne de sources renouvelables comme l'hydroélectricité. Utilisation de carburant : Polycor réduira considérablement sa consommation de carburant traditionnel. En installant des systèmes électriques dans les usines et en donnant la priorité aux nouveaux véhicules propulsés par des sources de carburant alternatives, l'entreprise augmentera considérablement le nombre de kilomètres par litre de son parc automobile.

Polycor réduira considérablement sa consommation de carburant traditionnel. En installant des systèmes électriques dans les usines et en donnant la priorité aux nouveaux véhicules propulsés par des sources de carburant alternatives, l'entreprise augmentera considérablement le nombre de kilomètres par litre de son parc automobile. Réduction des résidus : Polycor augmentera de façon significative l'efficacité de sa production; ces efficacités augmenteront le rendement des produits, mettront l'accent sur l'emballage durable, réduiront l'utilisation de produits chimiques et donneront la priorité au recyclage et à la réutilisation.

Polycor augmentera de façon significative l'efficacité de sa production; ces efficacités augmenteront le rendement des produits, mettront l'accent sur l'emballage durable, réduiront l'utilisation de produits chimiques et donneront la priorité au recyclage et à la réutilisation. Compensations et réhabilitation : Les activités de compensation du carbone, telles que les campagnes de plantation d'arbres créeront des puits de carbone réduisant ainsi le total net de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De l'embellissement à la réaffectation des anciens sites de production, la réhabilitation et la remise en état constitueront une importante activité de durabilité pour Polycor et procureront des avantages immédiats aux communautés locales.

À propos de Polycor Inc.

Polycor Inc. est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle, et sa mission principale est de refaire tomber les gens amoureux avec cette matière intemporelle. Sa renommée internationale découle d'un important patrimoine issu du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui près de 1 300 personnes et possède plus de 50 carrières et 20 usines de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet ou suivre la compagnie sur ses réseaux sociaux : Facebook , Twitter , LinkedIn et Instagram .

SOURCE Polycor Inc.

Renseignements: Contact média: Rose-Marie ménard, Villemarie Conseil, [email protected], (514) 970-2544; Marion Urso, Villemarie Conseil, [email protected], (438) 346-4147