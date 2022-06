Politique gouvernementale de prévention en santé : Éduc'alcool répond présent pour renforcer les actions de prévention en matière d'alcool au Québec

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Éduc'alcool salue la publication du plan d'action interministériel 2022-2025 (PAI) de la Politique gouvernementale de prévention en santé du gouvernement du Québec, qui vise notamment à déployer des actions cohérentes en prévention et promotion de la santé pour que les Québécoises et les Québécois vivent plus longtemps en meilleure santé.

Dans les prochaines années, le PAI mettra davantage l'accent sur les activités de prévention et la réduction des risques et des conséquences associés à la consommation d'alcool chez les jeunes de 18 à 24 ans, qui représentent le groupe dont la consommation excessive est la plus élevée.

Comme Éduc'alcool le soulignait récemment, la consommation excessive et répétitive d'alcool entraine des conséquences majeures sur le développement du cerveau des jeunes. En ce sens, la mise en place de mesures concertées misant sur la prévention liée à l'usage de l'alcool est une excellente nouvelle.

« Les jeunes font partie de nos publics prioritaires chez Éduc'alcool et c'est pourquoi nous sommes heureux que le renforcement des actions de prévention, notamment en matière de consommation d'alcool excessive, fasse partie des mesures du PAI 2022-2025 », mentionne Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool. « Depuis plus de 30 ans, Éduc'alcool a développé une expertise pointue en la matière. Le gouvernement du Québec pourra donc compter sur nous pour le soutenir dans la mise en œuvre du PAI et pour contribuer à la prévention dans l'ensemble des régions du Québec ».

