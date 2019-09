Politique étrangère canadienne - Quel(le) candidat(e) aux élections fédérales s'engagera activement contre les bombardements en zones civiles ?

OTTAWA, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la veille des élections fédérales, Humanité & Inclusion Canada mobilise le public canadien pour demander aux cheffes et aux chefs des principaux partis canadiens de prendre des mesures concrètes contre le bombardement des civils.

Les conflits armés se déroulent de plus en plus dans les zones peuplées, principalement dans les villes en Irak, en Syrie, au Yémen, etc. L'impact de l'utilisation d'armes explosives est dévastateur pour les civils : Selon Action contre la violence armée (AOAV), 20 384 civils ont été tués ou blessés par des armes explosives en 2018. Lorsque des armes explosives sont utilisées dans des zones peuplées, 90% des victimes sont des civils, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis la Première Guerre mondiale.

La Conférence internationale de Vienne

Les 1er et 2 octobre, l'Autriche réunira les États à la conférence de Vienne pour trouver une solution politique aux dommages causés aux civils par les bombardements lors de combats urbains. Il s'agit de la première conférence internationale sur l'utilisation des armes explosives dans les zones peuplées. Cette reconnaissance par les États de l'urgence d'agir est une première victoire pour la société civile ! HI - co-fondatrice du Réseau international des armes explosives (INEW) - fait campagne depuis plus de 5 ans contre les bombardements dans les zones habitées. Le Canada se doit d'être parmi les leaders de toute nouvelle déclaration, comme ce fut le cas il y a 20 ans avec le Traité d'Ottawa contre l'utilisation des mines antipersonnel.

Une mobilisation canadienne

En marge des élections fédérales canadiennes, HI Canada invite le public à mobiliser les cheffes et les chefs des principaux partis canadiens sur la question et à s'assurer que le gouvernement s'engage dans cette cause. Les citoyens sont invités à écrire sur une nouvelle plate-forme Internet dédiée pour demander à la prochaine Première ministre ou au prochain Premier ministre de s'engager activement contre l'utilisation d'armes explosives dans les zones habitées et d'accentuer l'aide aux victimes.

HI et son combat contre les armes explosives

Il y a 20 ans, HI et la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel (ICBL) ont réussi à interdire les mines antipersonnel avec l'adoption du Traité d'Ottawa (1997). C'est d'ailleurs pour ce combat qu'HI a été co-lauréate du prix Nobel de la paix la même année. La société civile a une fois de plus l'occasion d'écrire l'histoire et d'améliorer considérablement la protection des civils dans les conflits armés.

À propos d'Humanité & Inclusion (HI)

Humanité & Inclusion est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

