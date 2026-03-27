Politique de première ligne de la CAQ - La CAQ tente de faire oublier son bilan des huit dernières années en santé

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux accueille de façon dubitative le dépôt de la Politique gouvernementale de première ligne de la CAQ. « Après huit ans au pouvoir à promouvoir les GMF, notamment dans la dernière entente avec les médecins de famille qui encourage l'inscription des Québécois dans ces établissements, la CAQ fait une volte-face complète en redécouvrant enfin l'existence des CLSC. C'est un revirement total, tardif et peu crédible pour un gouvernement en fin de mandat dont la centralisation historique du réseau demeure la seule - et tragique - réalisation. La CAQ a perdu toute crédibilité en matière de santé. D'autant plus qu'un nouveau chef sera élu sous peu, cette nouvelle orientation sera-t-elle respectée? », déplore le député.

EN BREF

Le gouvernement de la CAQ fait une volte-face complète, tardive et peu convaincante sur les GMF pour revenir aux CLSC;

La CAQ s'inspire largement du plan santé du Parti Québécois, mais la démobilisation du milieu qu'il a généré crée un irrémédiable déficit de crédibilité;

Un gouvernement du Parti Québécois fera véritablement des CLSC la porte d'entrée du réseau de la santé.

Rappelons qu'en 2022, le Parti Québécois a présenté un plan santé faisant des CLSC la porte d'entrée du réseau de la santé. Ces installations déjà présentes partout sur le territoire devaient devenir des cliniques de proximité permettant d'orienter les usagers vers les bons professionnels. Le Parti Québécois a aussi toujours insisté sur l'importance de la prévention offerte par les CLSC. « Après avoir réduit les services des CLSC régionaux et négligé leur rôle, après la centralisation historique créée par Santé Québec et l'abandon de la mission des services sociaux, la CAQ dit avoir vu la lumière et arrive aujourd'hui avec un plan très similaire à ce que nous avions proposé en 2022 et ce que nous proposerons aux Québécois à la prochaine campagne. La différence, c'est que nous le mettrons en place rapidement et en priorité, contrairement à la CAQ. Nous avons constaté depuis longtemps les limites des GMF, c'est pourquoi nous voulons faire des CLSC la porte d'entrée de l'accès aux soins », explique Joël Arseneau.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Source : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]