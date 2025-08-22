Politique bioalimentaire 2025-2035 : des orientations intéressantes, mais sans les moyens de ses ambitions

LONGUEUIL, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) adhère aux orientations de la Politique bioalimentaire 2025-2035, mais se questionne sur l'écart important entre les besoins du secteur et le financement annoncé (1 G$ sur cinq ans).

« Plusieurs des recommandations du milieu agricole ont été retenues dans la Politique bioalimentaire 2025-2035, incluant une préoccupation prépondérante pour la compétitivité des entreprises, leur potentiel ainsi que leur adaptation continue aux nouvelles réalités économiques et climatiques. Les conditions gagnantes ne sont toutefois pas réunies en matière de financement compte tenu de l'ampleur des défis et des enjeux », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Rappelons que la réponse du gouvernement québécois à l'importante mobilisation des productrices et producteurs, en juin 2024, a pris la forme de diverses mesures totalisant 233,8 M$. Le milieu agricole a indiqué très clairement, à ce moment et depuis ce temps, que ces mesures marquaient une avancée positive, mais que le travail n'était pas terminé.

Le renouvellement de la Politique bioalimentaire du Québec devait en effet paver la voie à un rehaussement significatif des budgets, du soutien, de l'accompagnement, des initiatives et des programmes destinés aux productrices et aux producteurs. L'annonce d'aujourd'hui, plus spécifiquement au chapitre des budgets (1 G$ sur cinq ans), n'atteint définitivement pas cet objectif.

« L'effondrement du revenu net ces dernières années, jumelé à une dette agricole sans précédent (32 G$ en 2024), nuit terriblement à la pérennité du secteur ainsi qu'aux transferts à la prochaine génération. Les gouvernements à travers le monde consacrent en moyenne 2 % de leurs dépenses à leur agriculture. Le gouvernement du Québec doit en prendre acte et bonifier de beaucoup son financement, lui qui ne dépasse toujours pas 1 % », a conclu Martin Caron.



2021 2022 2023 2024 2025p Revenu net total du

secteur agricole (QC) 1 210 M$ 860 M$ 408 M$ 29 M$ -128 M$

p = prévision Agriculture et Agroalimentaire Canada

