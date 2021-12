« Le Québec représente un marché crucial pour Polestar, en particulier du fait de l'intérêt soutenu démontré par ses résidents pour la mobilité électrique; il est donc opportun d'établir de façon permanente la marque à Montréal », a déclaré Hugues Bissonnette, responsable de Polestar Canada. « Le lancement récent des différentes versions de la Polestar 2 au Canada correspond d'ailleurs à l'entrée en vigueur d'une mesure incitative de 8 000 $ au Québec, laquelle s'applique à notre véhicule électrique de performance. L'ouverture de Polestar Montréal arrive au parfait moment pour renforcer l'accélération des ventes de la Polestar 2 au Canada. »

Maintenant ouvert officiellement au public, notre troisième espace, après ceux de Toronto et Vancouver, se situe au 2350 boulevard Chomedey, Laval.

« L'inauguration de cette nouvelle salle d'exposition représente une étape significative pour le renforcement de la marque Polestar dans une région cruciale au Canada », a déclaré Anthony Taddeo, concessionnaire principal, Automobiles Volta Laval, inc. « Les Québécois ont de l'avance dans l'adoption des véhicules électriques et ce partenariat avec une marque aussi novatrice que Polestar nous permet d'offrir aux résidents et aux visiteurs une exploration complémentaire de la mobilité électrique et de la viabilité automobile, dans un environnement immersif. »

Polestar Montréal compte de nombreux spécialistes de la marque disponibles lors du processus de commande numérique et pour répondre aux questions ou organiser un essai routier des véhicules Polestar 2 à moteur simple et double. Vous pouvez également cliquer sur la page https://www.polestar.com/fr-ca/test-drive

La société propose en outre des programmes de services et de livraison à domicile dans un rayon de 150 km d'un espace Polestar, ainsi qu'un programme de services mobiles à l'extérieur de ce périmètre grâce auquel un technicien de la marque peut maintenant se déplacer directement chez le propriétaire du véhicule pour les mises à niveau logicielles et les réparations mineures. Ce service mobile est disponible en tout temps en communiquant avec le Soutien technique Polestar, par téléphone ou à l'adresse https://www.polestar.com/fr-ca/polestar-support/

Polestar se trouve en mesure de couvrir 85 % du territoire canadien concerné par le marché des véhicules électriques à partir de ses espaces de Montréal, Toronto et Vancouver. La marque prévoit continuer le développement de son réseau de vente à destination des particuliers en Amérique du Nord, avec plus de 35 ouvertures de salles d'exposition au calendrier 2022.

