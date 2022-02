Le partenariat pluriannuel commence à la mi-saison alors que les athlètes arrivent à Pékin

TORONTO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - PointsBet Canada et Alpine Canada Alpin (ACA) annoncent un nouveau partenariat qui permet à PointsBet de joindre la famille de commanditaires d'ACA à titre de partenaire officiel en matière de paris sportifs. Cette entente pluriannuelle commence dès la saison 2021-2022 en cours.

« Canada Alpin est ravi d'accueillir PointsBet au sein de la famille d'entreprises commanditaires d'ACA. Il s'agit d'un exploitant authentiquement canadien dans un espace fascinant et émergent, et son soutien aux athlètes et à la communauté du ski au Canada en est un merveilleux reflet », a déclaré Therese Brisson, PDG de Canada Alpin.

Canada Alpin chapeaute les équipes nationales de ski alpin, de ski para-alpin et de ski cross. Ayant récemment célébré son 100e anniversaire, ACA régit depuis longtemps le ski de compétition de haut niveau au Canada en soutenant plusieurs gagnantes et gagnants de Jeux olympiques, de Jeux paralympiques, de Coupe du monde, de Championnats du monde et de X Games dans leur quête de l'excellence et de la vitesse. ACA figure actuellement dans le top 10 du classement mondial dans les disciplines de ski alpin (10e), de ski para-alpin (3e) et de ski cross (1er) et compte dans ses rangs les médaillés d'or olympiques en titre en ski cross masculin et féminin.

« PointsBet Canada est déterminé à offrir aux partisans de notre pays des expériences dignes de médailles d'or, et nous sommes ravis de nous associer à nos skieuses et skieurs canadiens de niveau mondial qui poursuivent leurs rêves et représentent notre grand pays sur la scène internationale », a souligné Scott Vanderwel, directeur général de PointsBet Canada.

PointsBet, l'un des exploitants de jeux en ligne connaissant la croissance la plus rapide aux États-Unis, est un bookmaker de pointe fondé à l'origine dans le marché établi des paris sportifs en Australie. L'entreprise travaille maintenant au lancement de PointsBet Canada afin d'offrir à sa clientèle canadienne sa vitesse et sa facilité d'utilisation inégalées, ses solides capacités de jeu en direct et la gamme la plus complète d'options de paris d'avant-match et pendant l'action.

« Il était important pour ACA de s'associer à une entreprise détenant une excellente feuille de route en tant qu'exploitant sûr et en toute légalité sur le marché des paris sportifs, a indiqué Mags Doehler, vice-présidente, Partenariats et marketing de Canada Alpin. Lorsque Canada Alpin a envisagé un partenariat avec un exploitant de paris sportifs, notre priorité était qu'il soit basé au Canada et qu'il s'engage pleinement à offrir des activités de jeu sécuritaires, légales et responsables, et PointsBet Canada a rempli toutes ces conditions. »

« Ayant vécu à Mont-Tremblant, j'adorais regarder et encourager les champions du monde comme Erik Guay. La vitesse et l'excitation du ski de compétition sont inégalées, c'est pourquoi nous avons sauté sur l'occasion de nous associer à Canada Alpin, a dit Nic Sulsky, directeur commercial de PointsBet Canada. J'ai très hâte d'encourager les 21 skieuses et skieurs nommés pour représenter le Canada aux Jeux olympiques 2022 de Pékin et après cet événement, tout comme je l'ai fait lorsque les Canadian Cowboys dominaient le circuit de la Coupe du monde. »

À propos de PointsBet

PointsBet est une plateforme de paris en ligne cotée à la Bourse d'Australie et exerce ses activités en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Irlande. PointsBet a développé une plateforme de paris évolutive s'appuyant sur un modèle infonuagique afin d'offrir à ses clients des produits innovants en matière de paris sportifs, de courses, de paris sur dépôt anticipé (ADW) et d'iGaming.

À propos de Canada Alpin

Canada Alpin est l'organisme qui régit la compétition de ski alpin, de ski para-alpin et de ski cross au Canada de même les entraîneurs de ski du Canada en leur offrant de la formation, des certifications, de l'assurance et un code de conduite de l'entraîneur à respecter. Grâce à l'appui de précieux partenaires corporatifs, de donateurs, du gouvernement du Canada, du programme À nous le podium, du Comité olympique canadien et de l'Association canadienne des entraîneurs, Canada Alpin forme des athlètes olympiques, paralympiques, de Championnats du monde et de Coupe du monde afin de stimuler la visibilité, l'inspiration et la croissance au sein de la communauté de ski.

