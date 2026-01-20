QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Point Laz Expertise Laser Minière Inc. (« Point Laz »), chef de file en technologies intelligentes pour l'inspection automatisée des puits de mine, annonce aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement totalisant 3 M$. Cette ronde a été menée par le Fonds i4 Capital, avec la participation importante du Fonds Impulsion, géré par Investissement Québec et financé par le gouvernement du Québec. Ce soutien permettra à Point Laz d'accélérer sa croissance et de renforcer son déploiement à l'international.

Un catalyseur pour la croissance et l'innovation

Par son offre unique, Point Laz redéfinit les standards de sécurité, de maintenance et de performance dans l'industrie minière grâce à une technologie exclusive visant à optimiser la maintenance, à standardiser les inspections afin qu'elles soient conformes aux plus hauts standards internationaux, ainsi qu'à réduire les temps d'arrêt des puits miniers.

Grâce à ce nouvel apport financier, Point Laz compte accélérer la mise à l'échelle de la production de son scanner de puits miniers et déployer sa plateforme d'analyse et d'intelligence artificielle (IA) sur les marchés mondiaux. L'entreprise propose une solution qui rend la maintenance des puits à la fois préventive et prédictive, réduisant ainsi les interruptions, les risques et les coûts liés aux incidents. Déjà très présente à l'international, Point Laz a inspecté plus de 50 puits de mine dans le monde grâce à sa technologie de pointe.

Alexandre Grenier, Fondateur et Directeur général de Point Laz :

« L'engagement de partenaires stratégiques comme le Fonds i4 Capital et le Fonds Impulsion d'Investissement Québec est une reconnaissance de la valeur de notre technologie et de la vision de notre équipe d'aider à numériser et automatiser les inspections de puits miniers. Ces nouveaux capitaux vont nous permettre de standardiser nos opérations, d'accroître notre présence à l'international et de soutenir nos clients et partenaires. Cela lance aussi un message clair à l'industrie : Point Laz est le leader dans cette nouvelle révolution pour les puits miniers. »

Jean-Francois Grenon, Associé et Cofondateur du Fonds i4 Capital :

« Nous sommes fiers d'appuyer à nouveau Alexandre Grenier et son équipe de Point Laz. Leur approche unique de surveillance intelligente pour les minières et leur potentiel de marché correspondent parfaitement à la stratégie d'investissement du Fonds i4 Capital. Nous sommes convaincus que Point Laz est sur la voie de devenir un joueur clé dans le secteur minier. »

Samuel Poulin, Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et Ministre responsable de la Jeunesse :

« Le Fonds Impulsion permet d'accélérer la croissance d'entreprises technologiques québécoises telles que Point Laz. En leur offrant un soutien financier ambitieux, on favorise le développement et la commercialisation de solutions innovantes dans des domaines clés pour le Québec, comme le secteur minier. C'est avec ce genre d'investissement stratégique qu'on bâtit une économie plus forte et tournée vers demain. »

Alex Laverdière, Vice-président Capital de risque, Investissement Québec :

« En soutenant Point Laz, le Fonds Impulsion mise sur une entreprise québécoise à fort potentiel de croissance dont la technologie a la capacité de contribuer à l'évolution du secteur minier. Cet investissement, réalisé en partenariat avec I4 Capital, reflète notre volonté de travailler en cohésion avec des fonds spécialisés afin d'accélérer la croissance d'entreprises innovantes et de maximiser l'impact économique de nos investissements au Québec. »

À propos de Point Laz

Point Laz révolutionne les normes de sécurité et de performance minière dans l'industrie et ouvre la voie aux inspections automatisées des puits de mine, à l'analyse prédictive des performances et à la sécurité des mineurs afin de soutenir les travailleurs, les entreprises et leur environnement. www.pointlaz.com

À propos du Fonds i4 Capital

Le Fonds i4 Capital est un fonds d'amorçage canadien spécialisé dans les technologies de rupture. La thèse centrale du Fonds i4 Capital est de mener des rondes d'investissements pour appuyer des entrepreneurs exceptionnels qui mettent sur le marché des technologies perturbatrices et transformationnelles. En mettant l'accent sur l'innovation, le développement durable et les technologies de rupture, le Fonds i4 Capital apporte un soutien stratégique et son vaste réseau d'affaires aux fondateurs visionnaires qui façonnent l'avenir. www.i4capital.vc

À propos du Fonds Impulsion

Le Fonds Impulsion est un fonds de capital de risque destiné aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, aux stades de pré-amorçage et d'amorçage. Le Fonds Impulsion investit dès les premières rondes de financement des sommes initiales de 250 K$ à 2 M$, et a la capacité de réinvestir dans les rondes de financement subséquentes. Sa mission est, notamment,d'accélérer la croissance des jeunes entreprises du Québec en leur offrant un capital structurant, un accompagnement adapté ainsi qu'un accès privilégié à un réseau stratégique d'acteurs engagés dans leur développement. Le fonds est géré et administré par Investissement Québec, et financé par le gouvernement du Québec. www.investquebec.com

SOURCE Point Laz

Contact média: Alexandre Grenier, Fondateur et directeur général, Point Laz, [email protected]