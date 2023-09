Point de presse des oppositions - Rémunération des stagiaires : il est temps de passer de la parole aux actes

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Les porte-paroles en matière d'Enseignement supérieur du Parti québécois et de Québec solidaire ainsi que la porte-parole pour la jeunesse et en matière de travail et d'emploi du Parti libéral du Québec, Pascal Bérubé, Alexandre Leduc et Madwa-Nika Cadet, unissent leurs voix à celles de l'Union étudiante du Québec et de la Fédération étudiante collégiale du Québec afin de demander à la ministre de l'Enseignement supérieur d'agir immédiatement afin d'assurer la rémunération de tous les stagiaires étudiants.

Pour les porte-paroles des trois groupes formant les oppositions, il est plus que temps que le gouvernement passe de la parole aux actes conformément à l'engagement pris par un vote unanime le 30 mars 2023.

EN BREF

Les porte-paroles désignés par les trois groupes formant les oppositions appellent le gouvernement à rémunérer tous les stagiaires étudiants de la fonction publique.

Ils rappellent que l'Assemblée nationale s'est engagée par le vote à l'unanimité d'une motion déposée par Pascal Bérubé le 30 mars 2023 à accorder le statut de salarié aux étudiants stagiaires du secteur public.

« On a obtenu un engagement clair, unanime, pour la rémunération de tous les stagiaires étudiants en mars dernier. Or, voilà, la rentrée universitaire a eu lieu partout au Québec et les étudiants, notamment dans des domaines critiques, que ce soit en Éducation ou en Santé, ne savent toujours pas si leurs stages obligatoires seront rémunérés. Ça suffit, il est temps que le gouvernement passe de la parole aux actes », a déclaré Pascal Bérubé, porte-parole en matière d'Enseignement supérieur du Parti québécois.

« La rémunération des stages, ça presse! Ça fait des années que Québec solidaire se bat aux côtés des étudiants et des étudiantes. C'est inconcevable qu'encore à ce jour, on leur demande de faire un travail indispensable et nécessaire sans les rémunérer, d'autant plus que la crise du coût de la vie et du logement frappe les jeunes de plein fouet », a ajouté Alexandre Leduc, leader parlementaire de Québec solidaire et responsable en matière d'Enseignement supérieur et de Travail.

La porte-parole pour la jeunesse et en matière de travail et d'emploi du Parti libéral du Québec, Madwa-Nika Cadet, a soutenu que « Les stagiaires accomplissent des tâches productives, rendent un service, posent des actes relevant de l'exercice normal d'un emploi donné et contribuent directement à la réalisation du mandat des employeurs. Cette contribution justifie une compensation équitable, démontrant que le travail des stagiaires génère une valeur tangible pour les employeurs. »

À leurs côtés, la présidente de l'Union étudiante du Québec (UÉQ), Catherine Bibeau-Lorrain a déclaré : « Les personnes stagiaires non rémunérées sont incapables de subvenir à leurs besoins et incapables de travailler à cause de leur charge de stage. Ils sont au bout du rouleau! Le gouvernement pourra faire toutes les « opérations main-d'œuvre » qu'il voudra, si les personnes stagiaires ne sont pas rémunérées, il ne fait que remplir un seau déjà percé. »

Enfin, Laurence Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, a conclu : « En santé, en éducation et dans plusieurs autres domaines, c'est toute la société québécoise qui s'hypothèque en continuant à dévaloriser les professions dont les stages ne sont pas rémunérés. Il y a urgence d'agir pour renverser la tendance et mettre fin au travail gratuit de nos stagiaires. »

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]; Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse du Parti libéral du Québec, 581-999-6434 ou [email protected]