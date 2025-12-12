POINT DE NON-RETOUR POUR LES INFRASTRUCTURES AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La situation est critique et c'est avec le plus grand sérieux que l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) souhaite mettre en garde la population. Les révélations troublantes mises en lumière par La Presse relativement à la digue Morier et à la surveillance des barrages sont graves et ne peuvent plus être ignorées.

Aujourd'hui, l'APIGQ partage ses vives inquiétudes, comme l'ont fait récemment l'Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que de nombreux experts. Les infrastructures publiques sont en périls à cause du sous-financement, du manque d'entretien ainsi que du manque de ressources consacré à celles-ci.

Rappelons qu'en décembre 2023, la digue Morier située dans les Hautes-Laurentides était sur le point de céder, ce qui a entraîné l'évacuation d'urgence, en pleine nuit, de plusieurs centaines de personnes des municipalités de Chute-Saint-Philippe et de Lac-des-Écorces. Or, les ingénieurs du gouvernement du Québec dénonçaient depuis longtemps au ministère qu'ils ne disposaient pas des outils de surveillance adéquats et des ressources nécessaires pour garantir la sécurité des barrages.

Depuis l'incident, les ingénieurs ont dénoncé à de multiples reprises leur incapacité à surveiller adéquatement les 900 barrages sous la responsabilité du Gouvernement du Québec, principalement ceux à forte contenance. Le manque de ressources et l'absence d'outils de suivi du comportement des barrages ne permettent tout simplement plus de garantir la sécurité du public.

« Concrètement, nos ingénieurs travaillent à l'aveugle et ne sont tout simplement plus en mesure de garantir la sécurité des barrages et des digues. Nous sommes inquiets pour la sécurité de la population et consternés que le gouvernement du Québec ignore toutes nos mises en garde. La situation est devenue tellement critique que l'APIGQ a dû elle-même intenter des recours pour qu'un tribunal ordonne au gouvernement de fournir aux ingénieurs les outils de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité de la population. Nous en sommes là! Nous les ingénieurs, on a beau dire au gouvernement que la situation est critique et dangereuse, il ne nous écoute pas, il ne nous répond pas! Le gouvernement met à risque la sécurité des Québécois, au mépris des recommandations de ses propres ingénieurs » déplore le président de l'APIGQ, M. Marc-André Martin, ing.

Un gouvernement qui fonce tête baissée directement dans le mur

Sans contrat de travail depuis 2023, l'APIGQ multiplie ses interventions au gouvernement sur l'urgence d'agir. Toutefois, à la table de négociation, le porte-parole de France-Élaine Duranceau est clair et catégorique : les infrastructures ne sont pas prioritaires !

« Aujourd'hui, nos ingénieurs sont abandonnés à eux-mêmes. Nous voulons que la population sache clairement qu'en dépit de tous nos efforts, le gouvernement a perdu le contrôle sur l'état des infrastructures. Si un incident dramatique devait survenir, le gouvernement sera imputable de son inaction » a déclaré M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

