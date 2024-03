PMA Assurances et PMT ROY dévoilent leur nouvelle image de marque

QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Un nouveau cabinet d'assurance de dommages et de services financiers fait son entrée dans le paysage québécois aujourd'hui. PMA Assurances (« PMA ») et PMT ROY Assurances et services financiers (« PMT ROY ») annoncent que les cabinets regroupés seront désormais connus sous le nom Ellipse Assurances.

« Nous sommes très fiers d'introduire notre nouveau nom Ellipse Assurances. À cette enseigne, nos clients, actuels et futurs, retrouveront une diversification de produits et surtout une expérience d'achat d'assurance positive et rassurante» a annoncé Patrice Jean, Président d'Ellipse Assurances.

Le nom Ellipse, à l'image de la forme géométrique fermée à laquelle il réfère, représente la continuité des services offerts par nos cabinets regroupés et évoque un sentiment de constance et de sécurité. Ce nom unique se démarque des noms plus traditionnels présents dans le secteur de l'assurance, un élément de plus qui lui confère un caractère original et distinctif.

Bien que la dénomination soit nouvelle, l'expertise derrière, elle, ne date pas d'hier. La naissance d'Ellipse Assurances découle de la fusion annoncée le 7 décembre 2023 entre PMA et PMT ROY, deux piliers du domaine cumulant respectivement 94 et 97 années d'existence.

À propos d'Ellipse Assurances

Issue de la fusion entre PMA Assurances et PMT ROY Assurances et services financiers, Ellipse Assurances est l'unique société hybride de courtage en assurance de dommages et services financiers au Québec. Elle allie une présence locale forte à une capacité internationale, grâce à une approche axée sur les relations ayant pour but de créer une expérience d'assurance connectée aux besoins de sa clientèle.

SOURCE PMT Roy assurances et services financiers

Renseignements: Gabrielle Roy, Directrice marketing et communications, Ellipse Assurances, 1-833-936-8004 - Poste 35169, [email protected]