QUÉBEC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Les agences autorisées PMA et PMT ROY annoncent le regroupement de leurs activités sous la dénomination Ellipse Agence en assurance de dommages inc., créant ainsi la plus importante agence en assurance de dommages qui distribue exclusivement les produits d'Intact Assurance.

Ce regroupement des deux agences autorisées vient conclure la fusion des activités de PMA Assurances et de PMT ROY Assurances et services financiers. De ce fait, Ellipse Assurances devient le deuxième plus important distributeur d'assurance de dommages au Québec.

« Avec nos deux entités, l'Agence Ellipse et le cabinet Ellipse Assurances, nous souhaitons redéfinir l'assurance avec humanité et innovation. Nous sommes convaincus que les clients actuels et futurs y retrouveront une expérience positive et rassurante. » a annoncé Patrice Jean, Président d'Ellipse Agence en assurance de dommages.

L'Agence Ellipse occupe une place significative dans le paysage québécois de l'assurance de dommages. Solidement implantée dans 27 localités, elle propose à sa clientèle un service humain sensible aux réalités régionales.

À propos d'Ellipse Agence en assurance de dommages inc.

Issue de la fusion entre PMA Agence en assurance de dommages inc.et PMT ROY Agence en assurance de dommages inc., l'Agence Ellipse offre exclusivement à ses clients les produits d'Intact Assurance. Elle allie une présence locale forte à une expertise inégalée, grâce à une approche axée sur les relations ayant pour but de créer une expérience d'assurance connectée aux besoins de sa clientèle.

SOURCE PMT Roy assurances et services financiers

Renseignements: Gabrielle Roy, Directrice marketing et communications, Ellipse Agence en assurance de dommages inc., 1 866 780-0808 - Poste 35169, [email protected]