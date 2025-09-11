MUNICH, 11 septembre 2025 /CNW/ - AVATR a fait une apparition très médiatisée au Munich Auto Show (IAA) 2025, mettant en vedette de multiples modèles d'étoiles tout en faisant ses débuts au célèbre Königsplatz de Munich. En créant une expérience immersive novatrice à double scénario « intérieur + extérieur », la marque a offert aux auditoires du monde entier une façon plus riche et plus attrayante de se connecter à sa vision du « nouveau luxe ».

Plusieurs modèles vedettes ouvrent la voie, AVATR brille avec le « nouveau luxe » au Munich Auto Show (IAA) 2025 (PRNewsfoto/Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd) Plusieurs modèles vedettes ouvrent la voie, AVATR brille avec le « nouveau luxe » au Munich Auto Show (IAA) 2025 (PRNewsfoto/Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd)

Au cours de l'événement, la première voiture de vision intelligente émotionnelle (EI) au monde, AVATR VISION XPECTRA, conçue par Nader Faghihzadeh, directeur du design, a captivé les visiteurs européens avec sa première apparition. Parallèlement, l'AVATR 012 en édition limitée, créé en collaboration avec Kim Jones, l'édition royale exclusive AVATR 11, le VUS Urban Luxury AVATR 07 et l'AVATR 06 Luxury Sports Sedan, ont également occupé le devant de la scène, démontrant systématiquement les dernières explorations d'AVATR en matière de conception originale et de technologie intelligente.

L'AVATR 07, positionné comme le VUS Urban Luxury, allie harmonieusement un confort spacieux à une chaleur émotionnelle. Il a été honoré par le prix allemand iF Design 2025 et le prix international IDA Design Gold Award des États-Unis, attirant de grandes foules de visiteurs. L'AVATR 06, en tant que berline sportive de luxe, a impressionné le public avec son profil bas et ses contours sculptés, devenant un point saillant du spectacle. L'édition royale exclusive AVATR 11 a mis en valeur son caractère luxueux grâce à une combinaison raffinée de noir obsidien et de gris noble, avec un fini lustré inspiré de la grandeur de l'opéra royal, ce qui en fait un autre point central de l'exposition. Entre-temps, l'AVATR 012 en édition limitée, créé en collaboration avec Kim Jones et Nader Faghihzadeh, a captivé l'attention avec sa silhouette sculpturale en argent liquide et son intérieur inspiré de l'esthétique architecturale.

Soutenu par cette nouvelle gamme de produits de luxe, AVATR a déjà gagné la confiance de près de 190 000 propriétaires et a reçu des commentaires positifs dans des marchés comme la Thaïlande, les Émirats arabes unis et Singapour. En 2025, l'entreprise prévoit de pénétrer plus de 50 pays et régions dans le monde, établissant un réseau de plus de 160 canaux. En tant que représentant de nouveaux véhicules électriques de luxe originaux et intelligents, AVATR progresse dans un état d'esprit Born Global vers sa vision de devenir un nom international de premier plan dans le domaine des nouveaux véhicules électriques intelligents de luxe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2770100/Multiple_Star_Models_Lead_Way_AVATR_Shines_New_Luxury_2025.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2770101/Multiple_Star_Models_Lead_Way_AVATR_Shines_New_Luxury_2025_1.jpg

SOURCE Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Xue Sun, [email protected]