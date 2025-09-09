MUNICH, 9 septembre 2025 /CNW/ - AVATR Technology a organisé sa journée de la marque Brilliant New Horizon AVATR à l'UTOPIA München à Munich, en Allemagne. La première voiture de vision intelligente émotionnelle (EI) au monde, AVATR VISION XPECTRA, a fait ses débuts, aux côtés de l'AVATR 012 en édition limitée créé conjointement avec Kim Jones, de l'AVATR 11 Royal édition exclusive, du SUV de luxe urbain AVATR 07 et de l'AVATR 06 pour les sports de luxe. Ces modèles vedettes ont formé une nouvelle matrice de luxe et seront également présentés du 9 au 14 septembre au Salon automobile de Munich 2025, mettant pleinement en valeur les réalisations systématiques de la marque en matière de conception originale et de technologie intelligente.

AVATR VISION XPECTRA fait ses débuts à l’échelle mondiale, AVATR présentant son design original à Munich (PRNewsfoto/Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd) AVATR VISION XPECTRA fait ses débuts à l’échelle mondiale, AVATR présentant son design original à Munich (PRNewsfoto/Avatr Technology (Chongqing) Co., Ltd)

L'inspiration de la conception de l'AVATR VISION XPECTRA découle de la « puissance de l'énergie naturelle ». Son extérieur est défini par des lignes propres et audacieuses qui véhiculent une position puissante, tout en étant prêt, tandis que l'intérieur combine des matériaux soigneusement sélectionnés à une technologie de pointe pour créer un environnement intelligent, un espace personnalisé et immersif. Nader, directeur de la conception, a déclaré : « AVATR VISION XPECTRA est un compagnon d'intelligence émotionnelle façonné par l'énergie et connecté par l'émotion. Ici, chaque voyage devient une déclaration vivante de « luxe émotionnel ». »

Le lancement mondial d'AVATR VISION XPECTRA représente non seulement une nouvelle tentative d'AVATR dans sa conception originale, mais reflète également l'orientation de l'exploration de la marque centrée sur le concept de base « Emotive Luxury ». AVATR a déclaré qu'elle continuera de combiner la conception originale et la technologie intelligente pour offrir des expériences de mobilité futures qui dépassent les attentes et redéfinissent l'imagination.

