TORONTO, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Richardson Wealth), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG) (Capital RF) est honorée d'annoncer que 32 de ses conseillers ont été nommés au classement 2022 des meilleurs conseillers en patrimoine de chaque province selon le Report en business du Globe and Mail. En partenariat avec SHOOK Research, cette nouvelle liste identifie les conseillers financiers les plus efficaces et les plus performants de chaque province.

« Nous sommes incroyablement fiers qu'un si grand nombre de conseillers de Patrimoine Richardson aient été inclus dans cette liste prestigieuse. Ce sont des dirigeants exemplaires qui brillent vraiment et qui démontrent une norme d'excellence incroyable dans tout ce qu'ils font, en particulier pour servir leurs clients », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction, Capital RF.

Les conseillers de Patrimoine Richardson qui se sont classés parmi les meilleurs de la province sont situés en Colombie-Britannique : Neil Kumar, Rory O'Connor, Greg Phillips, et Tyler Steele; Alberta : Rob Campbell, Rahim Chatur, Tim Conlin, Marshall Drozduk, Brad Gustafson, Brad Hunter, Tricia Leadbeater, Jeffrey Mackie, Kathy McMillan, et Susan O'Brien; Manitoba : Benji Miles; Ontario : Fred Banwell, Ty Cooke, Andrew Feindel, Alexandra Horwood, Rosemary Horwood, Ida Khajadourian, Craig Machel, Diana Orlic, Simon Partington, Tim Pritchard, Kyle Richie, et Dustin Van Der Hout; et Québec : Joseph Bakish, Cielo Carin, Marc Dalpé, Antoine Niding, et Mark Tetrault.

L'évaluation indépendante, menée par SHOOK Research, évalue une gamme de critères quantitatifs et qualitatifs pour déterminer qui est le meilleur dans l'industrie. « La liste des meilleurs de la province permet aux conseillers et aux clients de savoir que les meilleurs conseillers du Canada se trouvent ici même, chez Patrimoine Richardson. L'état d'esprit du conseiller considéré comme notre client nous permet de nous concentrer sur la création et le développement d'une culture de boutique de premier plan, centrée sur le conseiller. Cela permet à nos conseillers de se concentrer sur la prestation d'un service exceptionnel adapté aux besoins de leurs clients », déclare Kapoor.

À propos du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34.6 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31octobre 2022) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

