SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - MONTONI, leader en développement immobilier durable au Québec, complète la construction de la plus imposante toiture végétalisée privée au pays. Cet exploit de taille, dont l'investissement s'élève à près de 5 M$, est situé sur le campus industriel de l'Écoparc Saint-Bruno. Ce projet phare, réalisé en partenariat avec Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), est déjà reconnu pour son respect des normes les plus élevées en matière de développement immobilier durable - visant une double certification, LEED Or et BCZ (bâtiment à carbone zéro). Il intègre maintenant une toiture végétalisée de plus de 246 000 pieds carrés qui s'étend sur ses deux bâtiments - l'équivalent de plus de quatre terrains de soccer.

Les bienfaits

La toiture d'écoconception Ohasis Tech, réalisé par Toiture D. Jean, représente une avancée de plus dans la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments et de leur impact sur les écosystèmes locaux. Le toit vert permettra une meilleure gestion de l'eau, préviendra les îlots de chaleur, contribuera au développement de la biodiversité, captera les polluants dans l'air et améliorera l'efficacité énergétique des bâtiments.

« Pour nous, c'est un pas de plus dans la bonne direction, celle de construire un patrimoine durable qui rendra fières les futures générations. L'Écoparc Saint-Bruno est une manifestation concrète de notre engagement à développer des espaces qui créent de la valeur - pas seulement pour nos clients, mais également les communautés dans lesquelles nous nous établissons. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

« Le plus grand toit vert au Canada se trouverait sur une infrastructure publique, celui du Centre des congrès de Vancouver. Il mesurerait 258 000 pieds carrés. Au Québec, le plus grand à ce jour serait celui du Centre de transport Stinson de la STM, qui s'étend sur environ 100 000 pieds carrés. C'est extrêmement inspirant de voir des entreprises privées comme MONTONI qui osent changer les façons de faire de l'industrie et dont les actions suivent les paroles. Toiture D. Jean est fière de s'allier à ces visionnaires qui lui permettent de remplir sa mission en devenant un leader de l'industrie dans l'installation de toits verts. »

- David Jean, président de Toiture D. Jean

À propos de l'Écoparc Saint-Bruno

L'Écoparc Saint-Bruno, d'une valeur de 450 M$, est constitué de deux bâtiments industriels d'une superficie totalisant 1,6 M de pieds carrés. Les mesures environnementales intégrées dans le choix des matériaux et des technologies ont permis une réduction de plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Avec l'établissement de Groupe Colabor et Groupe Master, le campus, qui prévoit la création de près de 2 000 emplois à terme, participe activement au dynamisme économique de la région. La construction s'est achevée en mai 2024 et plusieurs autres emplacements sont maintenant prêts à la location.

Les occupants du campus bénéficient d'espaces verts soigneusement aménagés et d'un environnement de travail sain et productif. Stratégiquement situé près de l'autoroute 30 et de la route 116, deux axes routiers importants de la chaîne logistique en Amérique du Nord, le campus industriel bénéficie d'une localisation idéale pour optimiser les opérations commerciales des industries qui s'y établissent.

Pour plus d'informations : https://ecoparcsaintbruno.com/

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

À propos de Toiture D. Jean

Toiture D. Jean est reconnue comme l'un des leaders nationaux dans l'installation spécialisée de membranes TPO et travaille de manière acharnée pour développer le secteur des toits verts. Impliquez-vous en faveur de l'environnement avec nous. Notre slogan "Faites un choix écoresponsable" n'est pas seulement une déclaration, mais notre promesse envers des pratiques durables et des solutions respectueuses de l'environnement. Chaque projet intègre une approche écoresponsable, soulignant notre engagement pour un avenir durable.

www.toituredjean.com

À propos d'Ohasis Tech

Ohasis Tech est un manufacturier écoconcepteur de produits de toiture végétalisée. L'entreprise propose la première technologie de toiture végétalisée entièrement conçue au Québec. Tous leurs produits sont faits de matières renouvelables ou recyclées issues de l'économie circulaire de leur région pour minimiser l'impact écologique de leur fabrication.

www.ohasistech.ca

