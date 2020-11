Les habitants des régions rurales du Nouveau-Brunswick ont maintenant accès à des forfaits avec données illimitées qui offrent une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 50 Mbps et une vitesse de téléversement de jusqu'à 10 Mbps.

MONCTON, NB, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Xplornet Communications inc., le plus important fournisseur de services à large bande en régions rurales du Canada, a des nouvelles emballantes à annoncer aux habitants des régions rurales du Nouveau-Brunswick qui veulent avoir accès à des vitesses plus rapides et plus de données.

« Les Néo-Brunswickois veulent naviguer plus rapidement et Xplornet leur donne ce qu'ils demandent, affirme Allison Lenehan, président et chef de la direction de Xplornet. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de proposer des forfaits 50/10 avec données illimitées aux foyers et aux entreprises des régions rurales de notre province natale. »

Rendu possible grâce à des investissements importants dans l'augmentation de la capacité et l'expansion du réseau Internet LTE fixe sans fil de Xplornet ces dernières années, le lancement des forfaits offrant une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 50 Mbps et une vitesse de téléversement de jusqu'à 10 Mbps auprès de plus de 150 communautés au Nouveau-Brunswick signifie que les résidents des régions rurales pourront profiter pleinement des technologies en ligne qui permettent le télétravail, la télémédecine, l'apprentissage en ligne et le divertissement en continu. Xplornet offrira dorénavant des services qui répondent à l'objectif du service universel du CRTC, soit d'offrir des vitesses de téléchargement de 50 Mbps et de téléversement de 10 Mbps sur l'ensemble de son réseau Internet LTE fixe sans fil au Nouveau-Brunswick.

« Comme la pandémie de COVID-19 a transféré une grande partie de nos vies en ligne, les Canadiens habitant dans les régions rurales demandent des services Internet qui suivent la cadence de ceux des grandes villes, poursuit Allison Lenehan. Xplornet accorde une grande importance à l'investissement dans son réseau, afin de s'assurer que les Canadiens des régions rurales restent connectés à leur famille, à leurs amis et à leur travail, et ce, peu importe où ils choisissent d'habiter. »

Xplornet a aussi annoncé avoir signé un accord avec la Province pour amorcer la deuxième étape d'un projet global d'infrastructure à large bande pour les régions rurales du Nouveau-Brunswick. Soutenu par une contribution de 40 millions de dollars du volet de financement pour les collectivités rurales et nordiques d'Infrastructure Canada, Xplornet investira plus de 90 millions de dollars dans ce projet en vue d'offrir la prochaine génération de services à large bande en régions rurales, avec une vitesse de téléchargement pouvant atteindre 100 Mbps, à 73 000 foyers et entreprises de régions rurales, d'ici 2022.

« Notre travail avec la Province du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada ont contribué à faire de notre province natale un chef de file en matière de connectivité Internet, se réjouit Allison Lenehan. Nous sommes reconnaissants de leur soutien et nous avons hâte d'amorcer le travail pour faire de ce réseau de prochaine génération une réalité. »

Les forfaits 50/10 avec données illimitées de Xplornet sont offerts partout au Nouveau-Brunswick à des prix abordables à partir de 59,99 $/mois, pour les trois premiers mois. Pour en savoir plus, consultez le www.xplornet.com/fr/forfaits-internet/.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions novatrices de service à large bande fixe et mobile à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux de fibre hybride sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

Notes documentaires : Les communautés du Nouveau-Brunswick où les

services 50/10 sont offerts







Adamsville Fairfield Memramcook St. Damien Allardville Gagetown Millville St. Leonard Alnwick Galloway Miscou St. Martins Anfield Gardner Creek Miscou Island St. Norbert Aulac Grand Falls Molus River Stanley Bannon Halls Hills Mount Champlain Steeves Mountain Barnaby Hampton Mountain Brook Sutton POP Barnesville Hamtown Corner Mt. Middleton Taylor Villiage Bass River Hartfield Muniac Titusville Bath Havelock Murray Settlement Tracadie Beaconsfield Hawkins Corner Musquash Tracy Beaver Harbour Hillsborough Nackawic Trois-Ruisseaux Beechwood Holmesville Napan Tunaville Bell Grove Hope Well Cape Nashwaak Upper Hainesville Benton Hopewell New Denmark Upper Kent Black Harbour Howland Ridge Noinville Upper South Blue Hill Jacksontown North Lake Hampton Bon Accord Jemseg Oak Bay Warwick Botsford Portage Jericho Otter Lake Waterborough Bouctouche Jewetts Mills Pennfield Welch Cove Bristol Jordan Mountain Pickett's Cove White's Caledonia Kars Pineville Settlement Cambridge Keswick Plaster Rock Whitney Cardwell Keswick Ridge Port Elgin Whittier Ridge Carrs Mountain Kingsclear Portage Vale Williamsburg Caverhill Knoxford Queenstown Williamstown Central Hainsville Lake George Riceville

Charlo Lake Utopia Richibucto

Chatham Lavillette Ripples

Cherry Hill Lewis Mountain Rockland

Codys Lindys Rocky Corner

Coles Island Longpoint Saint Charles

Cormier-Village Lower Anfield Saint David

Crockets Corner Lower Newcastle Saint George

Crombie Lower Queensbury Saint- Ignace

Settlement Lower Wakefield Saint Margarets

Cumberland Bay Lower Windsor Saint-Joseph-de-Kent

Davidson Lake Lower Woodstock Salt Springs

Dawson Settlement Maces Bay Shampers

Dipper Harbour Mayfield Sharpes Mountain

Dorchester McCully Shemogue

Douglas Harbour Mckees Mills Skiff Lake

Durham Bridge Meductic Smithfield

Edmundston Melrose St Paul



SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: Steve Van Groningen, Directeur, Affaires de l'entreprise, [email protected]

Liens connexes

https://www.xplornet.com