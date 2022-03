Plus de produits du Québec sur les tablettes : IGA lance un accélérateur pour les entreprises d'ici aux grandes ambitions

QUÉBEC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - IGA est fière de lancer l'Accélérateur local, une initiative visant à accompagner des entreprises québécoises de l'agroalimentaire dans le développement de nouveaux produits ayant le potentiel de dynamiser l'industrie. Souhaitant encourager l'innovation et aider les entrepreneurs du Québec à atteindre les marchés d'alimentation, la bannière injectera 1 M$ annuellement dans ce projet. IGA mettra ainsi à contribution ses ressources humaines, matérielles et financières pour soutenir les entreprises tout au long des différentes étapes entourant le développement et la commercialisation de leur produit.

Nourrir les bonnes idées

Alors que les défis entourant le lancement d'un produit alimentaire sont nombreux et que les ressources des entreprises en agroalimentaires sont parfois limitées, les experts d'IGA fourniront à ces entrepreneurs de la relève des conseils pratiques, partageront leur savoir-faire et leur ouvriront des portes dans le réseau de leurs partenaires d'affaires. De la mise en marché au marketing, en passant par la logistique et les finances, chaque entreprise accélérée profitera d'un accompagnement personnalisé, mais aussi d'un accès exclusif aux ressources d'IGA afin de maximiser ses chances de réussite de la commercialisation de leur produit.

« Nous comptons au Québec de nombreux entrepreneurs brillants, créatifs et ambitieux. Nous souhaitons leur tendre la main et nous investir dans leur projet en mettant à leur disposition notre expertise et nos ressources. Nous sommes conscients des défis des jeunes entreprises qui développent de nouveaux produits et l'Accélérateur local IGA est un moyen concret de les aider à les surmonter. J'invite les entreprises qui conçoivent des produits alimentaires de différenciation, qui ont le potentiel de dynamiser l'industrie, et qui sont attrayants et savoureux, à nous présenter leur projet ! »

-- Mireille Thibodeau, vice-présidente, mise en marché, Sobeys inc./IGA

IGA, des entrepreneurs d'ici qui soutiennent des entreprises d'ici

De nombreux produits conçus par des entreprises québécoises se sont taillé une place en épicerie grâce à leur marchand IGA local. Ces derniers, eux-mêmes des entrepreneurs indépendants, ont le flair pour dénicher des produits innovants et distinctifs. La bannière souhaite donc mettre à profit sa connaissance de la clientèle et sa proximité avec les consommateurs en invitant les marchands IGA à agir à titre de mentors, et à offrir des bancs d'essai pour faire goûter les nouveaux produits en magasin.

IGA s'allie également avec différents partenaires comme MYCÉLIUM, un incubateur d'entreprises en transformation alimentaire qui accompagne des entrepreneurs dans leur phase de démarrage, et l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval (INAF), le plus important regroupement de chercheurs au pays qui se consacrent à la recherche et à l'innovation dans le domaine des aliments et de la santé. Cette collaboration permettra de mettre en commun les forces de tous et d'agir de façon complémentaire pour soutenir les entrepreneurs.

L'Accélérateur local d'IGA en bref

-- Un accélérateur pour les entreprises qui ont développé des produits ayant le potentiel de dynamiser l'industrie alimentaire québécoise.

-- Un projet représentant un investissement annuel de 1 M$ en ressources matérielles, financières et humaines.

-- Une équipe dédiée à chaque entreprise et composée des experts pertinents, choisis en fonction de la réalité et des enjeux de l'entreprise.

-- Une cohorte d'environ une dizaine d'entreprises d'ici sera recrutée chaque année.

Les entreprises intéressées pourront s'inscrire au accelerateur.iga.net pour présenter leur projet et soumettre leur candidature.

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Près de 300 marchands IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESmd.

www.iga.net

SOURCE IGA

Renseignements: Mélanie Bourcier, Coordonnatrice, 514 554-2635, [email protected]