BRANDON, MB, le 31 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada finance de nouveaux logements abordables à Brandon pour les jeunes à risque ou en situation d'itinérance qui se rétablissent d'une dépendance.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire, Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba et Rick Chrest, maire de Brandon, ont annoncé un financement totalisant 5,25 millions de dollars pour Common Spaces.

De ce montant, 3,3 millions de dollars sont fournis par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 1,95 million par le truchement de l'Entente concernant le logement abordable qui a été conclue avec le gouvernement du Manitoba.

Occupant deux immeubles sur un seul site, Common Spaces compte 30 logements, dont près de la moitié sont destinés à des jeunes à risque qui se rétablissent d'une dépendance. L'immeuble est exploité et géré par l'organisme Youth for Christ inc. de la région de Brandon.

Cet ensemble contribuera à créer un espace de vie sûr, sécuritaire et avec services de soutien pour les jeunes en transition entre la toxicomanie ou l'itinérance et la vie autonome.

L'immeuble est situé au cœur de Brandon et à proximité d'organismes de soutien, de magasins et de transports en commun pour aider les jeunes à se rétablir et à mener une vie saine et sécuritaire.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui soutient la construction et la rénovation de logements abordables à usage mixte et pour ménages à revenus mixtes, est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à notre investissement dans cet ensemble, un plus grand nombre de jeunes de Brandon ont maintenant un chez-soi sûr et sécuritaire pour poursuivre leur rétablissement de la toxicomanie et mener une vie saine et sécuritaire. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Cet investissement est une étape cruciale pour faire en sorte que les personnes les plus vulnérables aient accès à des logements et à des services de soutien qui répondent à leurs besoins. Grâce à ce financement, un plus grand nombre de jeunes à risque de Brandon auront accès aux services de soutien dont ils ont besoin pour trouver un logement sûr et mener une vie plus saine et sécuritaire. C'est pourquoi la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement accorde la priorité aux personnes ayant les besoins les plus impérieux en matière de logement, y compris les jeunes. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député fédéral de Spadina-Fort York

« Le gouvernement du Canada accorde la priorité aux Canadiens qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement, y compris les jeunes. Les investissements dans des ensembles comme Common Spaces, au cœur de Brandon, démontrent l'engagement de notre gouvernement à donner aux jeunes de notre collectivité accès à des logements sûrs et abordables. » - Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales et du leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Avoir un chez-soi sûr est un élément important dans le cadre du rétablissement des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie. Le gouvernement du Manitoba est fier d'avoir contribué près de 2 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Entente concernant le logement abordable afin d'appuyer le développement de Common Spaces. Cet ensemble permettra aux jeunes à risque de Brandon d'accéder à des logements sécuritaires et abordables et de bénéficier de la stabilité requise afin vaincre leurs problèmes et de mener des vies saines et productives. » - Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba

« La Ville de Brandon est honorée de s'associer une fois de plus à un autre projet communautaire très percutant dirigé par Westman Youth for Christ. Je crois qu'il s'agit peut-être du projet le plus important à ce jour pour l'organisme Youth for Christ, qui continue de faire preuve d'un leadership exceptionnel en fournissant des installations et des services pour répondre à un large éventail de besoins communautaires dans notre région. » - Rick Chrest, maire de Brandon

« L'organisme Westman Youth for Christ est reconnaissant de s'être associé à la SCHL, à la province du Manitoba, à la Ville de Brandon et aux nombreuses entreprises et personnes qui partagent notre vision d'offrir des espaces de guérison sûrs pour les jeunes. Nous sommes ravis de servir notre collectivité en offrant des logements pour la deuxième étape du rétablissement et des services de soutien aux jeunes dans le cadre de notre plus récent programme, Common Spaces, ainsi que davantage de logements abordables pour notre ville. » - Dwayne Dyck, directeur général, Westman Youth for Christ

Faits en bref :

Une tranche de 880 000 $ du prêt total de 3 311 250 $ dans le cadre du FNCIL sera un prêt-subvention.





Quatorze logements abordables de cet ensemble seront maintenus à 66,7 % du loyer médian du marché pour la région sur une période de 20 ans et seront destinés à des jeunes à risque qui se remettent d'une dépendance.





Près de 27 % des 30 logements, soit 8, répondront aux exigences du FNCIL en matière d'accessibilité.





L'immeuble vise une amélioration de l'efficacité énergétique de 55 %.





Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les vétérans et les jeunes adultes.





Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.





collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.





Depuis 2011 et jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux consacrés au logement abordable ont été versés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).





jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux consacrés au logement abordable ont été versés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Aux termes de l'Investissement dans le logement abordable, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les collectivités en matière de logement.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

