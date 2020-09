LEDUC, AB, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta appuient la production de logements abordables, sûrs et de qualité pour les résidents de Leduc, grâce à l'inauguration d'un ensemble de 36 logements.

Conçus pour répondre aux besoins des familles à faible revenu, ces 36 logements viennent compléter Linsford Gardens, un complexe de 64 appartements. Les résidents ont emménagé dans leurs nouveaux logements. Un parc de la ville de Leduc, qui a été réimplanté et réaménagé et qui jouxte le complexe d'appartements, devrait ouvrir plus tard ce mois-ci.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement, ont fait l'annonce de l'inauguration aujourd'hui.

Les gouvernements de l'Alberta et du Canada ont fourni 15,8 millions de dollars, dans le cadre de l'Entente concernant l'investissement dans le logement abordable (IDLA), pour l'ensemble Linsford Gardens, dont la construction a permis de créer environ 115 emplois.

Citations :

« Un foyer est un lieu sûr et un refuge. Notre gouvernement s'emploie à loger un plus grand nombre de Canadiens. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans ces merveilleux appartements à Leduc, surtout à un moment où le logement est si essentiel à notre bien-être. Ces nouveaux logements sont plus qu'un simple toit, sûr et abordable, sous lequel on habite. Pour les occupants, ils deviendront un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« C'est un grand jour pour Leduc, et nous félicitons tous ceux qui ont travaillé pour offrir des logements abordables aux personnes seules et aux familles de cette collectivité. Le gouvernement de l'Alberta est fier de contribuer à ce projet et s'engage à collaborer avec d'autres ordres de gouvernement, des organismes sans but lucratif et des partenaires du secteur privé afin de mieux répondre aux besoins en matière de logement des Albertains qui vivent dans des collectivités rurales ou éloignées. » - L'honorable Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement

« Leduc est une communauté bienveillante, prospère et inclusive et, à ce titre, nous sommes très heureux de célébrer l'ouverture de ces logements abordables à Linsford Park. Chacun mérite un endroit confortable et sûr qu'il peut appeler son chez-soi, et nous sommes reconnaissants du soutien et de la collaboration entre le gouvernement du Canada, la province de l'Alberta et la Leduc Regional Housing Foundation, qui ont rendu ce projet possible pour les membres de notre communauté qui ont besoin d'un logement stable et sûr. » - Bob Young, maire de Leduc

« La Leduc Regional Housing Foundation se réjouit de l'ajout de trois immeubles qui porte à 36 le nombre de nouveaux logements à Linsford Gardens. La croissance du portefeuille de logements grâce à l'expansion de Linsford Gardens permet d'offrir d'autres options de logement aux familles à revenu faible ou modeste de la région de Leduc. Nous remercions la Ville de Leduc d'avoir consenti à l'échange de terrains qui a permis la construction de logements sur une zone du parc. » - Kathy Barnhart, présidente, Leduc Regional Housing Foundation

Faits en bref :

Depuis 2011 et jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux sont consacrés au logement abordable dans l'ensemble du Canada dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux sont consacrés au logement abordable dans l'ensemble du dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Aux termes de l'Investissement dans le logement abordable, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les communautés en matière de logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Le plan de redressement de l' Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le contexte fiscal le plus concurrentiel du Canada , nous mettons l' Alberta sur la voie d'une génération de croissance. L' Alberta s'est mobilisée pour sauver des vies en aplanissant la courbe, et nous devons maintenant faire de même pour préserver les moyens de subsistance, croître et prospérer.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Natalie Tomczak, [email protected], 587-596-8187, Attachée de presse, ministère des Aînés et du Logement

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca