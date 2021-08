CHARLOTTETOWN, PE, le 13 août 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour fournir une aide supplémentaire à des milliers de ménages à faible revenu dans la province.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Sean Casey, député de Charlottetown, ainsi que l'honorable Brad Trivers, ministre du Développement social et du Logement et ministre responsable de la Société d'habitation de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé les détails d'un investissement conjoint de 40,7 millions de dollars pour soutenir des ménages à faible revenu dans le besoin par le biais de la nouvelle allocation pour le logement Canada-Île du Prince-Édouard.

L'Allocation canadienne pour le logement est un programme de la Stratégie nationale sur le logement financé par le gouvernement du Canada et dont les coûts sont partagés par les provinces et les territoires. On s'attend à ce qu'il fournisse une aide à l'abordabilité à environ 300 000 ménages canadiens dans le besoin, et parmi ces ménages, plus de 2 200 se trouveront à l'Île-du-Prince-Édouard.

En outre, l'Allocation pour le logement Canada-Île du Prince-Édouard vise à remédier à l'instabilité des loyers parmi certains groupes cibles tels que les femmes et les enfants victimes ou menacés de violence familiale, les aînés, les populations autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les personnes en situation d'itinérance et les personnes à risque de le devenir, les communautés racialisées, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres.

Citations :

« Tous le monde mérite d'avoir un logement sûr et sécuritaire. L'allocation pour le logement Canada-Île du Prince-Édouard est conçue pour donner un coup de pouce aux ménages dans le besoin et leur offrir une stabilité supplémentaire en cette période d'incertitude. Au cours des 8 prochaines années, nous estimons que ce financement servira à quelque 2 200 foyers dans les collectivités d'Île du Prince-Édouard. Sans aucun doute, cela va avoir un grand impact sur de nombreuses vies ici à l'Île du Prince-Édouard. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde mérite d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit sûr où se sentir chez soi. L'annonce d'aujourd'hui concernant le financement par le biais de l'allocation pour le logement Canada-c aura un impact énorme sur nos citoyens les plus vulnérables qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver. La disponibilité de logements abordables est rare dans notre région. Ce supplément de loyer fera la différence dans la lutte contre le cycle de l'itinérance. Le soutien continu du gouvernement fédéral et son engagement à créer des logements abordables aidera à améliorer la vie de nos individus et nos familles les plus vulnérables. » - Sean Casey, député de Charlottetown

« Réduire les besoins impérieux en matière de logement est un engagement de ce gouvernement. La prestation de logement Canada-Île-du-Prince-Édouard est une prestation directe aux ménages, offrant une ressource aux familles à faible revenu et aux résidents qui ont besoin de stabilité de loyer. Il est essentiel que nous continuions à chercher des moyens de soutenir les Insulaires qui ont besoin d'une aide au logement ou d'une aide pour maintenir la stabilité du logement. Je suis heureux que nous ayons pu travailler avec le gouvernement du Canada sur cette initiative qui fonctionne déjà pour les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard. » - L'honorable Brad Trivers, ministre du Développement social et du Logement et ministre responsable de la Société d'habitation de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans la Prestation canadienne pour le logement à l'échelle du pays. Les provinces et les territoires investiront un montant équivalent pour un investissement total de 4 milliards de dollars sur 8 ans, à compter du printemps 2020. La Prestation canadienne pour le logement devrait fournir une aide à l'abordabilité à environ 300 000 ménages canadiens dans le besoin.

investira 2 milliards de dollars dans la Prestation canadienne pour le logement à l'échelle du pays. Les provinces et les territoires investiront un montant équivalent pour un investissement total de 4 milliards de dollars sur 8 ans, à compter du printemps 2020. La Prestation canadienne pour le logement devrait fournir une aide à l'abordabilité à environ 300 000 ménages canadiens dans le besoin. L'allocation pour le logement Canada -Île du Prince-Édouard permettra d'investir 40,7 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants en matière de logement d'environ 2 200 résidents à faible revenu de l'Île-du-Prince-Édouard entre 2018- 2019 et 2027-2028.

-Île du Prince-Édouard permettra d'investir 40,7 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants en matière de logement d'environ 2 200 résidents à faible revenu de l'Île-du-Prince-Édouard entre 2018- 2027-2028. L'allocation pour le logement Canada -Île du Prince-Édouard fait partie de l'entente bilatérale de 8 ans conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). La SNL permet d'investir près de 43,4 millions de dollars, à coûts partagés entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements sociaux et communautaires, appuyer les priorités de l'Île-du-Prince-Édouard en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir une subvention au loyer transférable directement aux ménages.

-Île du Prince-Édouard fait partie de l'entente bilatérale de 8 ans conclue entre les gouvernements du et de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). La SNL permet d'investir près de 43,4 millions de dollars, à coûts partagés entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements sociaux et communautaires, appuyer les priorités de l'Île-du-Prince-Édouard en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir une subvention au loyer transférable directement aux ménages. La SCHL appuie les efforts du gouvernement pour améliorer le bien-être des Canadiens qui font face à des problèmes de logement et d'itinérance causés par la pandémie de COVID-19.

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Hafsah Asadullah, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca