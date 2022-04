Plus de la moitié des journalistes est victime de cyberharcèlement, dévoile une étude de la FNCC-CSN

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Plus de la moitié des journalistes, chroniqueuses, chroniqueurs, animatrices et animateurs des médias québécois a été victime de cyberharcèlement au cours des dernières années et les impacts personnels et professionnels occasionnés menacent la capacité des médias d'information à remplir le rôle qui leur revient : voilà les principales conclusions du premier projet de recherche d'envergure au Québec portant sur le phénomène du cyberharcèlement et de l'intimidation en ligne à l'endroit de ces travailleuses et ces travailleurs de l'information rendu public aujourd'hui par la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN).

« Nous sommes tous interpellés par les résultats de cette étude, autant du côté syndical que du côté des entreprises de presse et du gouvernement, a réagi la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. Les impacts du phénomène grandissant de l'intimidation en ligne auprès du personnel des médias d'information sont des plus inquiétants : les journalistes affirment vivre une perte de confiance et subir une perte de productivité après de telles agressions. Leur attention en est accaparée au point tel que plusieurs d'entre eux évitent depuis de couvrir certains sujets d'actualité. Quand on constate la faible prévalence de mesures de prévention et de soutien en matière de cyberharcèlement, nous sommes d'avis qu'un ensemble de mesures devient nécessaire pour nous assurer que les travailleuses et travailleurs de l'information puissent effectuer leur travail dans des conditions permettant une totale liberté de presse, condition essentielle à notre démocratie. »

C'est à l'approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui aura lieu le mardi 3 mai prochain, que l'organisation syndicale a dévoilé le rapport de cette étude menée auprès de 264 journalistes, chroniqueurs et animateurs. Les constats posés par les auteurs de l'étude, Stéphane Villeneuve et Jérémie Bisaillon, sont inquiétants :

50,8 % des répondantes et répondants affirment avoir été victimes de cyberintimidation ;

17,8 % affirment avoir reçu des menaces visant leur intégrité physique;

7,2 % ont reçu des menaces de mort;

La moitié des victimes de cyberharcèlement considère ces événements comme « inévitables » ;

41,8 % des victimes indiquent devoir vivre avec le stress engendré; 32,8 % en ressentir de la colère ;

23,9 % expriment souffrir d'une perte de confiance;

23,1 % sont affectés par une perte de productivité dans leur travail;

Enfin, 13,4 % des victimes de cyberintimidation affirment avoir évité de couvrir certains sujets controversés dans le cadre de leur travail; 8,2 % indiquent même avoir songé à quitter leur emploi.

Mesures d'encadrement déficientes

Ce projet de recherche permet de mettre en lumière les graves manquements constatés en matière de prévention du cyberharcèlement au sein des entreprises médiatiques et des mesures de soutien aux victimes apportés par les employeurs. En effet, les résultats de l'étude constatent les faits suivants :

71,4 % des journalistes, chroniqueuses, chroniqueurs, animatrices et animateurs sondés affirment qu'il n'existe, au sein de leur entreprise médiatique, aucune mesure visant à prévenir les actes de cyberharcèlement;

65,2 % des répondantes et répondants indiquent qu'il n'existe pas de mesures visant à soutenir les victimes après un acte de cyberharcèlement;

Cependant, précise l'étude, lorsque des mesures sont en place, elles sont considérées comme suffisantes et adéquates par 65,3 % des répondantes et répondants.

Devant de tels résultats, la FNCC-CSN interpellera au cours des prochaines semaines ses syndicats affiliés, les entreprises de presse ainsi que les principaux représentants gouvernementaux afin de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Celles-ci incluent notamment l'introduction de protocoles clairs, au sein des médias d'information, de gestion des actes de cyberharcèlement, de la formation auprès des travailleuses et des travailleurs de l'information et de la reconnaissance de ce phénomène par les législations appropriées. À cet effet, la fédération suivra attentivement les travaux portant, à la Chambre des communes, sur l'encadrement légal des propos haineux tenus en ligne.

Réalisée conjointement par la FNCC-CSN et le Service aux collectivités de l'UQAM, l'étude intitulée Évaluation de l'ampleur du phénomène du cyberharcèlement dans le milieu de l'information : types, conséquences et actions entreprises a été réalisée par les chercheurs Stéphane Villeneuve et Jérémie Bisaillon, respectivement professeur et chargé de cours au Département de didactique de l'UQAM, auprès de 264 journalistes, chroniqueurs et chroniqueuses et animateurs et animatrices des principaux médias du Québec.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN)

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]