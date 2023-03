TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens ressentent la pression causée par la conjoncture économique sur leurs placements. Des conseils professionnels et un plan financier permettent toutefois de gagner grandement en confiance.

Les résultats du Sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia, publiés aujourd'hui, indiquent que 55 % des personnes interrogées estiment que les conditions économiques actuelles ont bousculé leurs plans de retraite. Près de 6 sur 10 (59 %) sont pessimistes en ce qui concerne leurs placements, soit 33 % de plus que lors du sondage effectué à l'automne 2021.

Ces résultats correspondent à ceux du sondage sur les inquiétudes financières publié au début de la semaine. Il révèle que les Canadiens sont plus inquiets que l'an dernier au sujet de leurs finances.

La bonne nouvelle : une rencontre avec un conseiller financier peut stimuler leur confiance. D'après le Sondage sur la confiance des investisseurs, 86 % de ceux qui ont rencontré un conseiller au cours des six mois précédents disaient avoir confiance en leur capacité à financer leur retraite.

La confiance de ceux qui avaient en plus un plan financier avait augmenté à 95 %. Par contre, uniquement 26 % des personnes interrogées détenaient un plan financier écrit.

Selon Neal Kerr, chef de Gestion mondiale d'actifs Scotia, ces résultats indiquent que les investisseurs s'inquiètent de l'atteinte de leurs objectifs de retraite. Cependant, des rencontres régulières avec un conseiller financier conjuguées à un plan financier écrit apaisent ces inquiétudes.

M. Kerr ajoute que notre mission, qui consiste à favoriser la réussite financière future de nos clients en leur fournissant des solutions de placement remarquables et des conseils complets en matière de planification de patrimoine, devient encore plus importante quand la conjoncture est difficile, comme le montrent les résultats du sondage.

À propos du sondage sur la confiance des investisseurs

Le sondage sur la confiance des investisseurs de Gestion mondiale d'actifs Scotia a été mené en ligne par Environics Research du 4 au 10 janvier 2023. Il a été effectué auprès de 1 022 Canadiens âgés de 25 ans et plus qui détiennent des actifs investissables d'au moins 25 000 $ (pour un ménage) et qui participent aux décisions de leur ménage en matière de placements. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre, de la région et des actifs investissables du ménage afin de dresser un portrait exact de la population.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia inclut Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion mondiale d'actifs Scotia offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 octobre 2022, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,3 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

