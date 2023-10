TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Un récent sondage Ipsos commandé par hello® révèle des résultats effrayants au sujet des habitudes de consommation de bonbons d'Halloween des Canadiens et de leur routine d'hygiène buccale. Voici les principales conclusions du sondage :

Près de six Canadiens qui distribuent des bonbons d'Halloween sur dix (57 %) affirment qu'ils doivent en acheter davantage avant le 31 octobre parce qu'ils en ont déjà mangé une partie;

Plus de la moitié (58 %) des parents canadiens admettent avoir mangé les bonbons d'Halloween de leurs enfants pendant que ceux-ci étaient au lit;

Les Britanno-Colombiens semblent avoir la plus grande envie de sucré au pays, ces derniers sont beaucoup plus enclins à se rendre à l'épicerie à plusieurs reprises pour se réapprovisionner en friandises;

Neuf parents canadiens sur dix (90 %) disent veiller à ce que leurs enfants se brossent les dents en profondeur avant le coucher le soir de l'Halloween;

10 % des parents canadiens permettent à leurs enfants de ne pas se brosser les dents avant le coucher le soir de l'Halloween.

« Il est rassurant de savoir que neuf parents canadiens sur dix (90 %) ont établi une routine de brossage de dents avec leurs enfants chaque soir avant le coucher, y compris le soir de l'Halloween », a affirmé Salma Kaddouri, responsable du marketing intégré et des communications à Colgate-Palmolive. « Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut avoir des conséquences dramatiques et engendrer des caries. Il est important de tenir compte de la consommation de bonbons. Prioriser une routine de soins bucco-dentaires établie et amusante est une bonne idée. »

Il est facile de brosser vos crocs après avoir mangé ces friandises d'Halloween avec le dentifrice hello® mis au point avec soin et offert en différentes saveurs délicieuses comme le melon d'eau et la gomme à bulles, tout en étant exempt de trucs effrayants comme les parabènes et les colorants.

Offrant un brossage plus efficace pour toute la famille, l'assortiment de dentifrice fantaisiste de hello® comprend un dentifrice au charbon activé sans fluorure, adieu la plaque, bonjour blanchiment dentifrice sans fluorure, dentifrice au melon d'eau sans fluorure pour enfants de tout âge, et naturellement blanchissant dentifrice au fluorure.

Les produits hello® sont fabriqués en Amérique du Nord avec des ingrédients provenant du monde entier et sont végétaliens, non testés sur les animaux et sans colorants, édulcorants ou arômes artificiels, parabènes, microbilles et triclosan.

Voilà quelques-unes des conclusions d'un sondage Ipsos mené du 29 septembre au 5 octobre 2023 pour le compte de hello®. Pour cette enquête, un échantillon de 1 282 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli avec un échantillon supplémentaire de 500 parents. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée en utilisant un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les échantillons de sondage peuvent être soumis à d'autres sources d'erreur y compris, incluant, mais pas uniquement, des erreurs de couverture et des erreurs de mesure.

