MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La clinique virtuelle du sommeil HALEO et Optima Santé globale annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat important permettant de rendre accessible des solutions éprouvées cliniquement en matière d'insomnie et autres troubles du sommeil, à quelque deux millions de travailleurs et contribuant ainsi à améliorer de manière significative leur qualité de vie.

Cette annonce s'inscrit notamment dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et sans précédent qui génère, à l'échelle planétaire, plus de stress et d'anxiété chez bon nombre de personnes, et qui a des répercussions majeures sur la qualité du sommeil de milliers d'entre elles.

Plus de 40 % des Canadiens sont aux prises avec des troubles du sommeil

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nombreux sont les médecins et chercheurs à remarquer une augmentation importante de la fréquence et de la sévérité des problèmes de sommeil, directement liée aux circonstances exceptionnelles que nous rencontrons.

Avec le rythme de vie qui a indéniablement changé, l'instauration du télétravail comme nouvelle norme, plusieurs personnes peuvent se sentir dépassées par les événements et ont de plus en plus de difficultés par exemple, à faire la distinction entre leur espace de travail et la vie à la maison. Cela a un impact considérable sur leur santé mentale, leur qualité de vie et leur performance au travail. La baisse de la productivité, l'augmentation significative du risque d'épuisement professionnel, de congé d'invalidité ou encore du risque d'accidents et d'erreurs est bien réel. Les enjeux sont majeurs et pourraient perdurer dans le temps considérant les impacts attendus de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Rendre accessible un programme novateur pour soutenir des millions de travailleurs

Les experts cliniques en sommeil d'HALEO sont unanimes : un sommeil insuffisant (de courte et de pauvre qualité) est associé à un éventail d'effets néfastes sur la santé mentale et physique parmi lesquels les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité et la dépression. Plus que jamais, le traitement efficace contre l'insomnie devrait être un élément clé de la stratégie visant à atténuer une seconde crise, soit celle de la santé mentale.

« Au cours des derniers mois, nous avons collectivement fait face à des situations anxiogènes et stressantes qui ont eu des impacts directs sur la qualité du sommeil de beaucoup de Canadiens. Afin de faire une réelle différence et de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, nous avons alors approché Optima Santé globale, l'un des plus importants fournisseurs de programmes d'aide aux employés (PAE) au Canada. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer concrètement à préserver et améliorer la santé des Canadiens par le biais du sommeil, une composante d'un mode de vie sain trop souvent négligée alors qu'elle devrait être considérée comme une préoccupation de santé publique », a déclaré Bradley Smith, Président directeur général d'HALEO.

Optima Santé globale qui est pionnière de l'approche intégrée en santé et mieux-être au travail est soucieuse d'offrir des programmes et des services novateurs permettant aux entreprises d'améliorer la santé de leurs employés et de leur organisation. « Il est important pour Optima Santé globale, d'autant plus considérant le contexte actuel, de rendre accessible des solutions éprouvées scientifiquement afin d'accompagner et d'aider les personnes pouvant souffrir d'insomnie ou de troubles du sommeil. L'offre d'HALEO représente le parfait complément à l'éventail de services déjà offerts par l'entremise de notre PAE. Nous sommes ainsi très confiants que les quelque deux millions d'employés qui y auront accès en bénéficieront concrètement », a indiqué Martin Binette, Directeur général d'Optima Santé globale.

À propos d'HALEO

Fondé en 2015, HALEO est une clinique virtuelle du sommeil dont la mission est d'offrir l'accès à des soins de qualité basés sur des solutions éprouvées scientifiquement à celles et ceux souffrant d'insomnie ou autres troubles du sommeil. Ses experts cliniques prodiguent des traitements professionnels personnalisés, appuyés par des recherches cliniques et accessibles via une application mobile. Les services offerts allant du dépistage à la prise en charge des troubles du sommeil permettent ainsi d'améliorer la santé et la performance de milliers de personnes, partout au Canada, en les aidant à vaincre leurs problèmes de sommeil.

À propos d'Optima Santé globale

Fondée en 1993, Optima Santé globale est un groupe phare en matière d'approche intégrée en santé et mieux-être au travail. Nos programmes et services novateurs permettent notamment aux entreprises de réduire leurs coûts liés à l'absentéisme et d'améliorer la santé de leurs employés et de leur organisation.

En effet, de par notre spécialisation en prévention, en intervention et en postvention, nous aidons les travailleurs de tous les milieux à maintenir ou à recouvrer une bonne santé, tant au niveau physique que psychologique.

Notre expertise intégrée permet d'agir efficacement à plusieurs niveaux : sensibilisation et formation, programme d'aide aux employés (PAE), accompagnement des gestionnaires, gestion d'invalidité, soutien lors d'une invalidité, intervention hâtive, réadaptation, intégration de saines habitudes de vie, etc.

D'un océan à l'autre, Optima Santé globale veille sur la santé psychologique et physique de près de 2 000 000 d'employés canadiens.

