MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - HALEO, cheffe de file des soins virtuels pour les troubles du sommeil, est fière d'annoncer un partenariat avec Munich Re Australia visant à optimiser la gestion de l'invalidité grâce à des programmes novateurs pouvant améliorer considérablement la santé des demandeurs et les résultats relatifs à l'invalidité.

Dans le cadre de ce partenariat, HALEO collaborera avec Munich Re Australia pour proposer la solution de sommeil HALEO aux assureurs qui gèrent des demandes de prestation d'invalidité. L'offre d'approches professionnelles en la matière peut être un complément aux soins déjà prodigués aux personnes ayant formulé une demande de prestation d'invalidité.

L'importance du sommeil dans la gestion de l'invalidité

Les troubles du sommeil, comme l'insomnie et les cauchemars, coexistent souvent avec des problèmes de santé physique et mentale, ce qui complique le rétablissement et prolonge la durée de l'invalidité. On estime que de 15 à 65 % des demandeurs de prestation d'invalidité souffrent d'insomnie chronique non traitée, selon la cause de la demande. Cependant, le potentiel de traitement des troubles du sommeil pour améliorer les résultats relatifs à l'invalidité est souvent négligé dans les plans de traitement individuels.

Produire des résultats : les avantages de traiter un mauvais sommeil

Les solutions de soins virtuels d'HALEO s'attaquent à ces problèmes en proposant des programmes validés cliniquement pour les difficultés de sommeil. Ces programmes sont dispensés par des professionnel(le)s qui adaptent l'intervention aux besoins de chaque personne. Ils sont conçus pour améliorer la santé et accélérer le rétablissement. Ce partenariat tirera également parti de la plateforme numérique conviviale d'HALEO pour favoriser la mobilisation des personnes traitées et pour évaluer dans quelle mesure ses solutions réduisent les symptômes de l'insomnie, de la dépression et de l'anxiété, ainsi que la dépendance aux médicaments qui facilitent le sommeil.

« Nous sommes ravis de nous associer à Munich Re Australia pour démontrer la portée considérable de nos solutions de soins virtuels, a déclaré Bradley Smith, chef de la direction et fondateur d'HALEO. Notre collaboration vise non seulement à améliorer les perspectives de rétablissement des personnes, mais aussi à quantifier, pour les assureurs, les avantages d'une prise en charge directe des troubles du sommeil sur l'invalidité. »

« Munich Re Australia s'engage en faveur d'une meilleure gestion de l'invalidité, ce qui comprend l'intégration de services numériques de réadaptation, a affirmé Natalie Eckersall, cheffe du service des réclamations, Munich Re Australia. En mettant l'accent sur la santé du sommeil, nous cherchons à améliorer le parcours des demandeurs, à favoriser la santé à long terme et à promouvoir le bien-être. Parallèlement, nous veillons à soutenir notre clientèle d'assureurs en lui proposant des solutions novatrices qui améliorent le parcours client et renforcent la durabilité du secteur en favorisant le retour au travail. »

À propos d'HALEO

Fondée en 2015, HALEO est une clinique virtuelle de soins du sommeil dont la mission est de transformer des vies grâce à un meilleur sommeil. HALEO donne accès à des solutions professionnelles et cliniquement prouvées aux personnes souffrant d'insomnie ou d'autres troubles du sommeil. La plateforme clinique d'HALEO fournit des évaluations de la santé du sommeil à l'aide de questionnaires cliniquement validés, ainsi que des soins accessibles et personnalisés dispensés par des professionnel(le)s agréé(e)s.

HALEO collabore avec des employeurs, des assureurs et des prestataires de services de réadaptation pour les aider à remédier aux effets négatifs considérables du mauvais sommeil sur la santé, la productivité et la sécurité.

