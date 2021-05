Plus de 90 000 $ pour soutenir la santé psychologique des travailleurs autonomes et des propriétaires de microentreprises en Outaouais

GATINEAU, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 90 893 $ à l'Espace d'accélération et de croissance de l'Outaouais (Espace-O) dans le but de soutenir la santé psychologique des travailleurs autonomes et des propriétaires d'entreprise de 5 employés et moins.

En tout, 35 travailleurs autonomes et propriétaires de microentreprises pourront bénéficier de séances en ligne de codéveloppement en groupe, d'une durée de 2 heures chacune. Ces séances leur permettront d'échanger sur leur santé psychologique et les défis auxquels ils sont confrontés. De plus, trois conférences virtuelles, d'une durée d'une heure, seront offertes et porteront sur les sujets suivants :

Devenez un leader d'impact en période de transformation, soyez agile !

Prendre soin de la santé mentale des dirigeants et gestionnaires

Comment passer de la performance à la pertinence

L'aide financière gouvernementale est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi. Cette mesure vise à encourager les entreprises et les organismes, concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines, à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Citations :

« Au cours des derniers mois, les entrepreneurs québécois ont dû se réinventer pour s'adapter aux changements générés par la crise sanitaire. Bien évidemment, cette situation demande beaucoup d'énergie et crée un stress intense. En finançant des programmes d'aide et de soutien aux travailleurs autonomes et aux microentreprises de l'Outaouais, votre gouvernement pose des gestes concrets pour favoriser le maintien de leur bonne santé psychologique. Nous sommes toujours très sensibles aux difficultés que peuvent éprouver les entrepreneurs de la région, dont le succès est intimement lié au développement économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les travailleurs autonomes de l'Outaouais, maîtres d'œuvre de toutes les actions de leur entreprise, peuvent se trouver dans une situation de précarité et d'isolement, surtout dans le contexte actuel, qui risque d'affecter leur vie personnelle ainsi que la performance et la relance de leur entreprise. Je suis heureux de cet investissement qui, en offrant des séances de codéveloppement en ligne, favorisera le maintien d'une bonne santé psychologique des travailleurs autonomes de notre région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Comme femme d'affaires et présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Outaouais, je suis heureuse que les travailleurs autonomes et les propriétaires de microentreprises, qui sont souvent plus isolés ou laissés à eux-mêmes, puissent bénéficier d'un projet soutenant leur santé psychologique. Ce projet favorisera assurément la relance économique de leurs entreprises et de la région de l'Outaouais. »

Anne-Marie Proulx, présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Outaouais

« Exploiter une entreprise s'avère souvent un défi mais, dans la situation actuelle, les entrepreneurs ont vraiment dû puiser au fond d'eux-mêmes pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Nous sommes donc ravis de compter sur cette aide gouvernementale pour soutenir la santé psychologique des travailleurs autonomes et des propriétaires d'entreprises en Outaouais, sur lesquels repose l'écosystème innovant régional. »

Martin A. Roy, directeur général - Cilex - Espace-O - Connexité

Faits saillants :

En 2020, la région de l'Outaouais comptait 4 % des travailleurs autonomes âgés de 25 à 64 ans dans l'ensemble du Québec. On dénombrait 22 200 travailleurs autonomes en Outaouais, ce qui représentait un travailleur autonome pour chaque tranche de 11,6 emplois.

Espace-O propose un lieu de convergence dédié à l'entrepreneuriat, à la créativité et à l'innovation. Il permet un partage de connaissances et d'idées et favorise ainsi la collaboration entre le milieu de la recherche et les secteurs privé et public. Il contribue également à une culture d'innovation et au développement d'un système de développement économique dynamique dans toute la région de l'Outaouais.

Cette offre de perfectionnement répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Les travailleurs autonomes et les propriétaires de microentreprises qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

